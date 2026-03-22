Η ΝΕΠ νίκησε την Ηλιούπολη κι έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την παραμονή

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ διπλασίασε τις φετινές της νίκες επί της Ηλιούπολης, φτάνοντας στους 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής.

22 Μαρ. 2026 19:06
Pelop News

Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή έκανε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ, η οποία νίκησε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» την Ηλιούπολη με 13-9 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής.
Το παιχνίδι κρίθηκε στην ουσία στη γ΄ περίοδο, με ένα εντυπωσιακό σερί της ΝΕΠ, το οποίο έδωσε ώθηση στα «δελφίνια» για το ροζ φ.α. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχες προηγήθηκαν με 9-4 με σερί 4-0, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στα τελευταία λεπτά, όταν οι φιλοξενούμενες πίεσαν για την ύστατη αντεπίθεση, η ΝΕΠ έδειξε ψυχραιμία. Συγκεκριμένα, στα 5.06 από το τέλος, η αθηναϊκή ομάδα μείωσε σε 11-8, αλλά αστόχησε σε μοναδικό τετ α τετ και στη συνέχεια δέχθηκε δυο τέρματα για το 13-8, που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της ΝΕΠ.

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 2-1, 3-2, 5-2, 3-4. Τα γκολ του Ηλιούπολη: Κύρκου 1, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Γκίλλα 2, Κακλή 1, Κοτσάφτη-Απέργη 2, Κρασάκη 1.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Κεπενού. Δ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 3, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 2, Σπαρπαλέζου, Μιχαλάτου 3, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη 1, Κοτζάμπαση, Κακαϊδη, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Αγγελοπούλου.

Δείτε το παιχνίδι ΝΕΠ-Ηλιούπολη όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση της ΚΟΕ στο Διαδίκτυο:

 

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:25 Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
21:17 Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις
21:10 ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
21:03 Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά
20:58 Κομβική για τη ΝΕΠ η Μιχαλάτου: «Εχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά και αυτοπεποίθηση»
20:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»
20:48 Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
20:40 Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών
20:33 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας: Το «δικό» μας φάντασμα της Όπερας – Ιστορίες που «παγώνουν» το αίμα… ΦΩΤΟ
20:25 Σοκ στην Καρδίτσα: Ένας 17χρονος και ένας 18χρονος σκότωσαν τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά ΝΕΟΤΕΡΑ
20:20 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις
20:14 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού
20:13 Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων
20:08 Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ
20:04 Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες
20:04 Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
20:01 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.
19:53 Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
19:45 Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της
19:37 Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ