Η ΝΕΠ νίκησε την Ηλιούπολη κι έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την παραμονή

Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή έκανε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ, η οποία νίκησε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» την Ηλιούπολη με 13-9 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής.

Το παιχνίδι κρίθηκε στην ουσία στη γ΄ περίοδο, με ένα εντυπωσιακό σερί της ΝΕΠ, το οποίο έδωσε ώθηση στα «δελφίνια» για το ροζ φ.α. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχες προηγήθηκαν με 9-4 με σερί 4-0, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στα τελευταία λεπτά, όταν οι φιλοξενούμενες πίεσαν για την ύστατη αντεπίθεση, η ΝΕΠ έδειξε ψυχραιμία. Συγκεκριμένα, στα 5.06 από το τέλος, η αθηναϊκή ομάδα μείωσε σε 11-8, αλλά αστόχησε σε μοναδικό τετ α τετ και στη συνέχεια δέχθηκε δυο τέρματα για το 13-8, που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της ΝΕΠ.

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 2-1, 3-2, 5-2, 3-4. Τα γκολ του Ηλιούπολη: Κύρκου 1, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Γκίλλα 2, Κακλή 1, Κοτσάφτη-Απέργη 2, Κρασάκη 1.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Κεπενού. Δ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 3, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 2, Σπαρπαλέζου, Μιχαλάτου 3, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη 1, Κοτζάμπαση, Κακαϊδη, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Αγγελοπούλου.

Δείτε το παιχνίδι ΝΕΠ-Ηλιούπολη όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση της ΚΟΕ στο Διαδίκτυο:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



