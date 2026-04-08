Η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟ Ρεθύμνου και πήρε το αβαντάζ – Βίντεο

Η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟ Ρεθύμνου με σκορ 17-12 για την 20ή αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο και απέκτησε πλεονέκτημα έδρας ενόψει πλέι-άουτ. Λογικά εκεί θα αντιμετωπίσει πάλι τον ΝΟ Ρεθύμνου στις αρχές Μαΐου, έχοντας το αβαντάζ σε σειρά «best of three».

Τα γκολ της ΝΕΠ: Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 3, Ειρ. Τσίγκα 2, Κεπενού 1, Κακαϊδή 3, Κοτζάμπαση 1.

Τα γκολ του ΝΟ Ρεθύμνου: Πίτερς 3, Ρουσάκη 1, Στ. Λιμπιτάκη 1, Πέττα 2, Φαρμάκη 1, Μουλέν 4.

Τη Μεγάλη Πέμπτη (18.00) η ΝΕΠ θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο εκτός έδρας.

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube

