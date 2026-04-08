Η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟ Ρεθύμνου και πήρε το αβαντάζ – Βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίκησε άνετα τον ΝΟ Ρεθύμνου κι εξασφάλισε το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι-άουτ της Α1 Εθνικής.

08 Απρ. 2026 9:33
Η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟ Ρεθύμνου με σκορ 17-12 για την 20ή αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο και απέκτησε πλεονέκτημα έδρας ενόψει πλέι-άουτ. Λογικά εκεί θα αντιμετωπίσει πάλι τον ΝΟ Ρεθύμνου στις αρχές Μαΐου, έχοντας το αβαντάζ σε σειρά «best of three».
Τα γκολ της ΝΕΠ: Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 3, Ειρ. Τσίγκα 2, Κεπενού 1, Κακαϊδή 3, Κοτζάμπαση 1.

Τα γκολ του ΝΟ Ρεθύμνου: Πίτερς 3, Ρουσάκη 1, Στ. Λιμπιτάκη 1, Πέττα 2, Φαρμάκη 1, Μουλέν 4.
Τη Μεγάλη Πέμπτη (18.00) η ΝΕΠ θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο εκτός έδρας.

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
