Η ΝΕΠ πήγε «Πύλη Καρδιάς» και… η καρδιά μπήκε σε κίνηση! – Φωτογραφίες

Στο Μεσολόγγι βρέθηκε σήμερα η ΝΕΠ στην κορύφωση μιας σπουδαίας καρδιολογικής συνάντησης με τίτλο «Πύλη Καρδιάς», η οποία είχε ως επίλογο ποδηλατάδα με την ονομασία «Η καρδιά σε κίνηση», με την παρουσία και του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Θοδωρή Βλάχου.

Στο τέλος της επιστημονικής εκδήλωσης και της αθλητικής δραστηριότητας, οι διοργανωτές τίμησαν τον προπονητή των εθνικών μας επιτυχιών, με την πλακέτα να παραδίδεται από τον αν. καθηγητή καρδιολογίας και υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ Γρηγόρη Τσίγκα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης, ο γενικός αρχηγός του συλλόγου Θόδωρος Κανελλόπουλος και ο έφορος της ομάδας Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

