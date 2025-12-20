Η ΝΕΠ στη Γλυφάδα – Δηλώσεις Μιχαλάτου

Στη Γλυφάδα με αντίπαλο τον εκεί ΑΝΟΓ αγωνίζεται σήμερα (19.00) η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο τελευταίο παιχνίδι του 2025.

“Γνωρίζουμε ότι η Γλυφάδα είναι δυνατή ομάδα, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές και να παίξουμε ποιοτικό πόλο”, δήλωσε η πολίστρια της ΝΕΠ Νικολίνα Μιχαλάτου και πρόσθεσε τα εξής: “Εχουμε δουλέψει πολύ στην προπόνηση κι αναμένουμε αυτό να βγει στο παιχνίδι με θετική εικόνα”.

Η αποστολή της ΝΕΠ θα αναχωρήσει από την Πάτρα στις 14.00 και ο προπονητής Γιώργος Τσόκας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.

