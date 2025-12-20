Η ΝΕΠ στη Γλυφάδα – Δηλώσεις Μιχαλάτου
Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ αγωνίζεται σήμερα στη Γλυφάδα και η πολίστρια Νικολίνα Μιχαλάτου μίλησε για το παιχνίδι.
Στη Γλυφάδα με αντίπαλο τον εκεί ΑΝΟΓ αγωνίζεται σήμερα (19.00) η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο τελευταίο παιχνίδι του 2025.
“Γνωρίζουμε ότι η Γλυφάδα είναι δυνατή ομάδα, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές και να παίξουμε ποιοτικό πόλο”, δήλωσε η πολίστρια της ΝΕΠ Νικολίνα Μιχαλάτου και πρόσθεσε τα εξής: “Εχουμε δουλέψει πολύ στην προπόνηση κι αναμένουμε αυτό να βγει στο παιχνίδι με θετική εικόνα”.
Η αποστολή της ΝΕΠ θα αναχωρήσει από την Πάτρα στις 14.00 και ο προπονητής Γιώργος Τσόκας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News