Η ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και Μίνι Κατηγοριών

07 Μαρ. 2026 14:28
Στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στην Πάτρα διεξάγεται το Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και ΜΙΝΙ Κατηγοριών υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Επίσης στην ανάπαυλα των δύο αγωνιστικών ενοτήτων θα διεξαχθεί και ο 2ος αγώνας της σεζόν 5000μ. σε πισίνα, στον οποίο η ΝΕΠ θα έχει συμμετοχή με 4 παιδιά της Αγωνιστικής μας ομάδας (2 κορίτσια – 2 αγόρια) και τα οποία είναι τα ακόλουθα: Ζαφειροπούλου Βασιλική (Κ14), Γκόργκου Κων/να (Κ14), Καρακάσης Άγγελος (Κ16) και Πασβαντίδης Δημήτρης (Κ15). Στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και ΜΙΝΙ Κατηγοριών η ομάδα μας θα πάρει μέρος με συνολικά 57 κολυμβητές/τριες (31 της Προαγωνιστικής και 22 της ΜΙΝΙ). Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν οι εξής κολυμβητές/τριες:
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Δριμάλα Μαρία Χρυσαυγή (Κ12) 400μ. ελ., 200μ. Μ.Α. 2) Ευαγγέλου Ζωή (Κ12) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 200μ. Μ.Α. 3)Θανοπούλου Δανάη(Κ12) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 4) Κάντζαρη Άννα Βασιλική (Κ12) 100μ.ελ.,100μ.πετ.,200μ.ύπ. 5) Γαλάνη Μαρία Ελένη (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.πετ., 200μ. Μ.Α. 6)Δελάκη Μανέτα Ευτυχία (Κ11) 50μ.-100μ.-200μ.ύπτ. 7)Κωνσταντινοπούλου Ακριβή (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.-100μ.πρ. 8) Μητροπούλου Μαρία Ελένη (Κ11)50μ.-100μ.-200μ.πρ. 9)Αθανασοπούλου Σπαλιάρα Μαρία (Κ10) 200μ.ελ.,50μ.-100μ.πρ. 10)Βαρυτιμίδη Μαρία(Κ10) 50μ.ελ., 100μ.ύπτ., 100μ.πρ. 11) Γκύλα Εβελίνα (Κ10) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 12)Καλύβα Όλγα (Κ10) 50μ.-200μ.ελ.,50μ.ύπτ. 13) Κομιανού Τριανταφυλιά(Κ10) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 14)Ξύδη Νίκη Ματρόνα (Κ10) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 15)Πετροπούλου Αθανασία (Κ10) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.πρ. 16)Σκέντζου Ειρήνη(Κ10) 50μ.ελ.,100μ.ύπτ.,200μ.Μ.Α. 17) Σκέντζου Ελένη(Κ10) 50μ.-100μ.ελ.,100μ.ύπτ. 18) Φραντζή Αθανασία (Κ10) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 19) Ευαγγελάτος Γιώργος (Κ12) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.ύπτ. 20)Ζαφειρόπουλος Χρήστος (Κ12) 50μ.ύπτ.,50μ.πετ.,800μ.ελ. 21)Ηλιόπουλος Αλέξης(Κ12)50μ.-100μ.-200μ.πρ. 22)Μουζενίδης Γιώργος (Κ12) 50μ.-100μ.-200μ.ελ. 23) Αποστολόπουλος Ιάσονας (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.-100μ.πετ. 24)Σαράντης Κων/νος (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 25) Βλασταράς Λουκάς Μάριος (Κ10) 50μ.ελ.,50μ.-100μ.ύπτ. 26)Δατσέρης Γιώργος (Κ10) 50μ.-200μ.ελ.,50μ.πετ. 27)Ευαγγελάτος Νικόλαος (Κ10) 100μ.ελ., 50μ.-100μ.ελ.,100μ.ύπτ. 28) Ζάγκλας Γεώργιος (Κ10) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 29)Ζαφειρόπουλος Ανδρόνικος (Κ10) 100μ.ελ., 50μ.-100μ.ύπτ. 30) Κουρής Κων/νος (Κ10) 50μ.ύπτ., 50μ.-100μ.πρ. 31) Σιμώνης Δημήτρης (Κ10) 50μ.-100μ.πρ.,200μ.Μ.Α.
ΜΙΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
1)Δελάκη Μανέτα Μυρσίνη (Κ9) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.ύπτ. 2)Κανά Γεωργία (Κ9) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.πρ. 3)Πανέτα Παναγιώτα (Κ9) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 4) Γαλάνη Μυρτώ(Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 5)Δελάκη Μανέτα Αλίκη (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.πρ.,50μ.πετ. 6)Κιάφα Γεωργία (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 7)Κομιανού Δήμητρα (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.πρ. 8)Κούτρα Βικτωρία(Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 9) Παπαλεωνιδοπούλου Παναγιώτα(Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 10)Αβράμης Παναγιώτης (Κ9) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 11)Αποστολόπουλος Αχιλλέας (Κ9) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.ύπτ. 12) Αποστολόπουλος Ευστράτιος(Κ9) 50μ.πετ.,50μ.πρ.,50μ.ύπτ. 13) Ευαγγέλου Πέτρος (Κ9) 50μ.ελ., 50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 14)Καζίκης Νικόλαος (Κ9) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πετ. 15)Κλαυδιανός Κυριάκος Στέλιος (Κ9) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.ύπτ. 16) Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης (Κ9) 50μ.ελ.,50μ.πρ.,50μ.πετ. 17) Παντελής Κων/νος (Κ9) 50μ.ελ., 50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 18) Αποστολόπουλος Νικόλαος (Κ8) 50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 19)Ευαγγέλου Φρειδερίκος (Κ8) 50μ.ελ., 50μ.ύπτ. 20)Κορωναίος Ιωάννης (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 21)Λάζαρης Θεόδωρος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ. 22) Μοφρίδης Άγγελος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.
Προπονητές της ομάδας μας οι: Δημήτρης Καραγιάννης (Προαγωνιστική) και Ντεϊάνα Γεωργακά (ΜΙΝΙ).

