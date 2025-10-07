Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες

Στο «Nea Smyrni Trophy 5» συμμετέχουν για μια ακόμη χρονιά οι μικροί πολίστες της ΝΕΠ και συγκεκριμένα με τα τμήματα των Παίδων και Μίνι Παίδων Κ16 και Κ14.

Για άλλη μια χρονιά η ΝΕΠ είναι συνεπής στο ραντεβού της με το φημισμένο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργανώνει ο Πανιώνιος και περιλαμβάνει τμήματα υποδομών από όλη την Ελλάδα.
Η ομάδα της ΝΕΠ, με προπονητή τον πολύπειρο Θανάση Κοντάκο και βοηθό προπονητή και υπεύθυνο για τη θέση του τερματοφύλακα, τον Παναγιώτη Ορφανό, συμμετέχει με τα τμήματα των Παίδων και Μίνι Παίδων Κ16 και Κ14 αντίστοιχα.
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε (4 και 5 Οκτωβρίου) έγινε η έναρξη του τουρνουά για τους Μίνι Παίδες. Τα παιδιά της ΝΕΠ αντιμετώπισαν το Ναυτικό Ομιλο Χανίων, τον ΝΟ Βουλιαγμένης και το Περιστέρι. Ο απολογισμός ήταν δυο ήττες και μια νίκη (με τη σειρά που προαναφέραμε). Το νόημα του τουρνουά είναι η προετοιμασία των τμημάτων για τα ηλικιακά πρωταθλήματα.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην πρωτεύουσα, το Σάββατο το πρωί η ΝΕΠ φιλοξενήθηκε από τον ΑΟ Χαϊδαρίου κι έδωσε ένα πολύ ανταγωνιστικό φιλικό με το αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα τους. Μάλιστα, η ΝΕΠ ευχαρίστησε θερμά για το φιλικό παιχνίδι και επιφυλάσσεται για ανάλογη φιλοξενία στην Πάτρα.
Η αποστολή αποτελούνταν από 12 αθλητές λόγω εποχιακών ιώσεων της τελευταίας στιγμής. Αναλυτικά τα παιδιά που αγωνίστηκαν: Δημήτρης Παπανίκος, Γιάννης Θεριάκης, Παναγιώτης Καλύβας, Γιάννης Φουρκιώτης, Βασίλης Γρηγορόπουλος, Εκτορας Γιουρούκος, Δημήτρης Χασάπης, Γιάννης Μπαλτάς, Βασίλης Κογκόπουλος, Νίκος Γκοτσόπουλος, Γιάννης Γιαουπάι, Γιώργος Τσίγκας.
Προπονητής: Θανάσης Κοντάκος. Βοηθός προπονητή: Παναγιώτης Ορφανός. Εφορος και υπεύθυνος αποστολής: Θεόδωρος Παπανίκος.

