Η ΝΕΠ το Σάββατο στον Πειραιά με Εθνικό – Δηλώσεις Αγγελικής Γιαννακέα

Δύσκολη αποστολή έχει το Σάββατο (17.00) η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ, η οποία αγωνίζεται στο κολυμβητήριο του Πειραιά με αντίπαλο τον Εθνικό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

Η τερματοφύλακας των «δελφινιών» Αγγελική Γιαννακέα δήλωσε τα εξής για την αναμέτρηση: «Το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, όπως είναι ο Εθνικός, έχει σημασία ενόψει και του σημαντικού αγώνα που ακολουθεί με τα Χανιά. Αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμάσουμε πράγματα ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για ένα παιχνίδι που στοχεύουμε να δείξουμε ένα ωραίο πρόσωπο το επόμενο Σάββατο».

Την αυριανή αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μπιράκης και Σαραβελάκη.

