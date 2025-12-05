Η ΝΕΠ το Σάββατο στον Πειραιά με Εθνικό – Δηλώσεις Αγγελικής Γιαννακέα

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ αγωνίζεται το Σάββατο με αντίπαλο τον Εθνικό, εκτός έδρας, και η τερματοφύλακας Αγγελική Γιαννακέα έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι.

Η ΝΕΠ το Σάββατο στον Πειραιά με Εθνικό - Δηλώσεις Αγγελικής Γιαννακέα Η τερματοφύλακας της ΝΕΠ Αγγελική Γιαννακέα μίλησε για τη ναυμαχία με τον Εθνικό
05 Δεκ. 2025 15:07
Pelop News

Δύσκολη αποστολή έχει το Σάββατο (17.00) η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ, η οποία αγωνίζεται στο κολυμβητήριο του Πειραιά με αντίπαλο τον Εθνικό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.
Η τερματοφύλακας των «δελφινιών» Αγγελική Γιαννακέα δήλωσε τα εξής για την αναμέτρηση: «Το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, όπως είναι ο Εθνικός, έχει σημασία ενόψει και του σημαντικού αγώνα που ακολουθεί με τα Χανιά. Αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμάσουμε πράγματα ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για ένα παιχνίδι που στοχεύουμε να δείξουμε ένα ωραίο πρόσωπο το επόμενο Σάββατο».
Την αυριανή αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μπιράκης και Σαραβελάκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή
17:11 Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ
17:08 Το πρόγραμμα της 5ης φάσης της league phase του Κυπέλλου
17:00 Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα
16:55 Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»
16:49 Η Φον Ντε Λάιεν θα συναντηθεί με τον Μερτς, τι θα πουν για την Ουκρανία
16:40 Δράση από τον ΠΟ Τροχοπέδιλων με την στήριξη της Περιφέρειας
16:31 Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ
16:23 Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία
16:16 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο ΦΩΤΟ
16:09 Δείτε για ποιο λόγο άλλαξε μέρα το ΑΟ Αιγιαλέων-ΑΕΚ
16:02 Πάτρα:«Εξαφανίστηκαν» τα μηχανήματα της ιστορικής λουκουμοποιίας «Αφοί Αγγελόπουλοι»
15:59 Γυναίκες, ποδόσφαιρο και μια αλήθεια που μόνο ο Κωνσταντίνος Μάγνης μπορούσε να γράψει
15:51 Με 2% ανάπτυξη έτρεξε το ΑΕΠ, δείτε εικόνα σε επενδύσεις και κατανάλωση
15:43 Η ΕΣΠΕΠ δίνει «Πάσα στην Ανθρωπιά»
15:36 Μουντιάλ: Το μήνυμα του Τραμπ στον Ινφαντίνο πριν από την κλήρωση
15:30 Προειδοποίηση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι λέει ο Πέσκοφ
15:24 Το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών με τον Τάσο Σταθόπουλο
15:17 Πράμαντα: Η “καρδιά” των Τζουμέρκων
15:12 Χειροποίητα κεριά που «δεν τελειώνουν ποτέ»: Η Βασιλική Κασπίρη ανοίγει το εργαστήριό της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ