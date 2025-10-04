Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η ΝΕΠ τα έδωσε όλα απέναντι στον ΝΟ Χανίων στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο και κρατάει το εξαιρετικό β’ ημίχρονο.

Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β' ημίχρονο - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ έδωσε μεγάλη μάχη κόντρα στον ΝΟ Χανίων
04 Οκτ. 2025 15:54
Pelop News

Η ΝΕΠ κρατάει την υπερπροσπάθεια που έκανε στη γ’ περίοδο του αγώνα με τον ΝΟ Χανίων στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο (σκορ 8-10).

Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β' ημίχρονο - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα στην ουσία πλήρωσε στο α’ ημίχρονο τα λάθη από το άγχος της πρεμιέρας. Στην επανάληψη, όμως, έδειξε ότι έχει ταλέντο και δυνατότητες. Αν, μάλιστα, η ΝΕΠ ισοφάριζε σε 9-9 στο τελευταίο λεπτό (είχε δοκάρι) και δεν δεχόταν στη συνέχεια γκολ στην κόντρα, τότε τα πράγματα μπορούσαν να ήταν εντελώς διαφορετικά!

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 1-4, 2-3, 4-0, 1-3. Τα γκολ του ΝΟ Χανίων: Κουνδουράκη 2, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 1, Πάτερου 3.
Η σύνθεση της ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κακαϊδή, Αλμενταρίζ 3, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη, Δ. Κοντάκου, Κεπενού, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Αρνά.

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΝΕΠ Γιώργου Τσόκα.

Οι δηλώσεις της Ευφροσύνης Τσιμάρα.

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
18:28 H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση
18:19 «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης
18:07 Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου χάνει στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό
17:51 Ο Απόλλων στο -10 στο ημίχρονο με τον Κρόνο
17:42 Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
17:25 Ο Χάρης Δούκας ζητά διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
17:19 Κανελλόπουλος: «Ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ»-Τι δήλωσε η «εξάσφαιρη» Λυκοθανάση
17:10 Ποια είναι η συμπεριφορά που δείχνει ότι κάποιος δεν έχει πολύ υψηλή νοημοσύνη;
17:00 Δυτική Αχαΐα: «Ετσι στηνόταν το κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Αποκαλυπτική συνέντευξη κτηνοτρόφου
16:52 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Ηλυσιακός
16:40 «Χρωστούσε» 27,5 χρόνια φυλακής, ήταν «ελεύθερος» και συνελήφθη
16:39 Οι γυναίκες του ΝΟΠ νίκησαν το Ρέθυμνο στην παρθενική τους εμφάνιση στην Α1 Εθνική
16:28 Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!
16:20 Επίθεση της Ρωσίας σε τρένο στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι κάνει λόγο για 30 νεκρούς! ΒΙΝΤΕΟ
16:09 «Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της χρόνια η γλυκιά δασκάλα του Αιγίου
16:00 Μαρίνα Γιώτη: «Αναγκαίες οι γέφυρες επικοινωνίας για τα παιδιά»
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ