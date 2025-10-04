Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η ΝΕΠ κρατάει την υπερπροσπάθεια που έκανε στη γ’ περίοδο του αγώνα με τον ΝΟ Χανίων στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο (σκορ 8-10).

Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα στην ουσία πλήρωσε στο α’ ημίχρονο τα λάθη από το άγχος της πρεμιέρας. Στην επανάληψη, όμως, έδειξε ότι έχει ταλέντο και δυνατότητες. Αν, μάλιστα, η ΝΕΠ ισοφάριζε σε 9-9 στο τελευταίο λεπτό (είχε δοκάρι) και δεν δεχόταν στη συνέχεια γκολ στην κόντρα, τότε τα πράγματα μπορούσαν να ήταν εντελώς διαφορετικά!

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 1-4, 2-3, 4-0, 1-3. Τα γκολ του ΝΟ Χανίων: Κουνδουράκη 2, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 1, Πάτερου 3.

Η σύνθεση της ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κακαϊδή, Αλμενταρίζ 3, Τσιμάρα 3, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη, Δ. Κοντάκου, Κεπενού, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Αρνά.

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΝΕΠ Γιώργου Τσόκα.

Οι δηλώσεις της Ευφροσύνης Τσιμάρα.

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube.

