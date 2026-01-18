Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ
18 Ιαν. 2026 17:42
Pelop News

Το Όσλο δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγία, μίας από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ,

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Η Νορβηγία είναι μία από τις οκτώ χώρες, μαζί με τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
17:50 Κηφισός: Κλειστή από αύριο η δεξιά λωρίδα σε τμήματα του δρόμου – Που έχει ρυθμίσεις κυκλοφορίας
17:42 Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ
17:32 Θρίλερ σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ορειβατών: Τέσσερις οι τραυματίες, απαιτείται αεροδιακομιδή
17:19 Η ατάκα του Ζοσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης
17:14 ΗΠΑ: 11χρονο κοριτσάκι πέθανε από ασιτία…
17:12 ΟΠΑΘΑ: Βραβεύσεις και συγκίνηση στην κοπή πίτας ΦΩΤΟ
17:09 Ρωσία: Νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία, χιονοθύελλες-ρεκόρ
17:05 Αλώβητη η Παναχαϊκή, δήλωση ανόδου ο Παναιγιάλειος
17:02 Γ. Γεραπετρίτης: Εχουμε λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ
16:59 Πώς απάντησε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας στην Καρυστιανού
16:36 Διον. Τεμπονέρας: «Ο Αλέξης Τσίπρας μάς δείχνει έναν δρόμο. Μας δείχνει τα επόμενα βήματα»
16:31 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Πορφύρα
16:25 Πάτρα: Πένθος στην παράταξη Σβόλη
16:25 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα στα σημεία από τον ΟΥΚ στον Βόλο
16:20 Wine Festival Athens 2026: Τα κρασιά της Πελοποννήσου στην Αίγλη Ζαππείου
16:13 Κρήτη: Παραμένει άφαντος ο γιατρός παρά τις καθημερινές έρευνες
16:06 Αίγιο: Η Ενωση Γυναικών Ελλάδας έκοψε την πίτα της
15:56 Φονικό στη Μακρυνεία: ο δράστης είχε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ