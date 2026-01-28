Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου έγινε σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 η κηδεία του πρώην διεθνή διαιτητή βόλεϊ, Σάββα Ιορδανίδη, που «έφυγε» από τη ζωή εντελώς άδικα και με τραγικό τρόπο στα 75 του χρόνια.

Ήταν εκεί η αδελφή του, Στέλλα συντετριμμένη, τα ανίψια του, μέλη της οικογένειας του, μέλη της οικογένειας του φιλέ, φίλοι και παλιοί συνοδοιπόροι στον χώρο του βόλεϊ.

Συγκεκριμένα το τελευταίο «αντίο» του είπαν ο περιφερειάρχης Αθλητισμού και μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ, Τάκης Αντωνόπουλος, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας της Παναχαϊκής και γενικός γραμματέας της ΣΕΠΠΕ, Άρης Αγγελόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ και πρώην μέλος της διοίκησης της ΕΟΠΕ, Νίκος Μακρής, οι διεθνείς διαιτητές Κώστας Βουδούρης, Μιχάλης Κούτσουλας, οι διαιτητές Αντώνης Δημάκης, Μιχάλης Τσουμελέας, ο πρόεδρος των διαιτητών της ΕΣΠΕΠ, Θεοδόσης Καραγιαννόπουλος που εκφώνησε επικήδειο, οι διαιτητές Τάκης Γκόλφης, Λεωνίδας Γεράνιος, Λεβέντης Αδάμ, Τζένη Γεωργοπούλου, Ρίτσα Δανιά, Πατρούλα Τριανταφυλλοπούλου, οι πρώην διαιτητές Κώστας Παπασταθόπουλος, Κώστας Πετούσης, Κώστας Μπακλέσης, Άρης Αντωνόπουλος, Σάκης Μπιλίρης, Αντώνης Οικονόμου, Λουκάς Σπυρόπουλος, οι προπονητές Αντώνης Γεράνιος, Σταύρος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Γιώργος Μακρυκώστας, ο πρώην γενικός γραμματέας της ΕΣΑΠ, Χάρης Βασιλείου, οι παράγοντες Βαγγέλης Ξυγκάκης, Νίκος Λεοντίου, το μέλος της διοίκησης του ΠΑΣΑΠ, Παναγιώτης Πελεκούδας και ακόμη οι Γιώργος Γκάβρος, Χριστόφορος Σταμόπουλος, Κάτια Κουμπάτη, Έφη Κοντογεώργη, Μιχάλης Σίμος, Τάκης Ηλιόπουλος, Χάρης Τσιμάρας κ.α.

