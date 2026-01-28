Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ

Βαρύ πένθος και μεγάλο το κενό από την απώλεια του πρώην διεθνή διαιτητή

Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ
28 Ιαν. 2026 17:29
Pelop News

Στην Πάτρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου έγινε σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 η κηδεία του πρώην διεθνή διαιτητή βόλεϊ, Σάββα Ιορδανίδη, που «έφυγε» από τη ζωή εντελώς άδικα και με τραγικό τρόπο  στα 75 του χρόνια.

Ήταν εκεί η αδελφή του, Στέλλα συντετριμμένη, τα ανίψια του, μέλη της οικογένειας του, μέλη της οικογένειας του φιλέ, φίλοι και παλιοί συνοδοιπόροι στον χώρο του βόλεϊ.

Συγκεκριμένα το τελευταίο «αντίο» του είπαν ο περιφερειάρχης Αθλητισμού και μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ, Τάκης Αντωνόπουλος, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας της Παναχαϊκής και γενικός γραμματέας της ΣΕΠΠΕ, Άρης Αγγελόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ και πρώην μέλος της διοίκησης της ΕΟΠΕ, Νίκος Μακρής, οι διεθνείς διαιτητές Κώστας Βουδούρης, Μιχάλης Κούτσουλας, οι διαιτητές Αντώνης Δημάκης, Μιχάλης Τσουμελέας, ο πρόεδρος των διαιτητών της ΕΣΠΕΠ, Θεοδόσης Καραγιαννόπουλος που εκφώνησε επικήδειο, οι διαιτητές Τάκης Γκόλφης, Λεωνίδας Γεράνιος, Λεβέντης Αδάμ, Τζένη Γεωργοπούλου, Ρίτσα Δανιά, Πατρούλα Τριανταφυλλοπούλου, οι πρώην διαιτητές Κώστας Παπασταθόπουλος, Κώστας Πετούσης, Κώστας Μπακλέσης, Άρης Αντωνόπουλος, Σάκης Μπιλίρης,  Αντώνης Οικονόμου, Λουκάς Σπυρόπουλος, οι προπονητές Αντώνης Γεράνιος, Σταύρος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Γιώργος Μακρυκώστας, ο πρώην γενικός γραμματέας της ΕΣΑΠ, Χάρης Βασιλείου, οι παράγοντες Βαγγέλης Ξυγκάκης, Νίκος Λεοντίου, το μέλος της διοίκησης του ΠΑΣΑΠ, Παναγιώτης Πελεκούδας και ακόμη οι  Γιώργος Γκάβρος, Χριστόφορος Σταμόπουλος, Κάτια Κουμπάτη, Έφη Κοντογεώργη, Μιχάλης Σίμος, Τάκης Ηλιόπουλος, Χάρης Τσιμάρας κ.α.

Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:41 Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»
19:31 Πάλι αγριεύει ο καιρός, έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις!
19:21 Διαρρήξεις, συλλήψεις και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων για αρχαία στην Τροιζήνα
19:10 Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι οι τρεις μέχρι να συμπληρωθεί η δικογραφία
19:00 Πάτρα – Νέες διαγραφές οφειλών έφεραν εντάσεις: Ηταν φυλακή και του έριχναν πρόστιμα
18:50 «Έσβησε» στα 40 της χρόνια η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου
18:41 «Πυρετός» χρυσών λιρών και στην Πάτρα: Κοσμοσυρροή για ρευστό στα ενεχειροδανειστήρια
18:31 Ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδιο 610 μέτρων, ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μενίδι
18:21 Πέθανε ο εμβληματικός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, ΦΩΤΟ
18:11 Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
18:03 Πάτρα: Έρχονται 74 προσλήψεις για καθαριότητα και φωτισμό από το Δήμο – «Ξεμπλόκαραν» ακόμα 54 θέσεις
17:58 Η Λίστα Ελέγχου 12 Σημείων για Κάθε Αγορά Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου στην Ελλάδα
17:53 «Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», αποκαλύψεις από τη Ρουμανία του τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ
17:42 Εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
17:41 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, τι πρέπει να προσέχουμε
17:29 Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ
17:24 Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Η συνεργασία μας είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει
17:16 Ρουμανία: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο
17:09 Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα
17:08 Λιπώδες ήπαρ: Η διατροφή που μειώνει το βάρος και βοηθά στην απώλεια λίπους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ