Η Ολυμπιάδα δύσκολη αποστολή, ο ΑΟ Αιγιαλέων με Γαλάτσι

Η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας έχει την πιο δύσκολη αποστολή στην σημερινή 20η αγωνιστική της Α2 Εθνικής Ανδρών, καθώς θα υποδεχτεί το απόγευμα (18.00) την ισχυρή ΑΕΚ.

Η πατρινή ομάδα έχει σοβαρό κίνητρο για να πάρει τη νίκη, καθώς με τρίποντο κάνει καθοριστικό βήμα για την τετράδα, ωστόσο σε περίπτωση ήττας, γίνεται πολύ δύσκολα να προλάβει τα Play-offs.

«Έχουμε πολύ δύσκολο έργο, αλλά θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε» ήταν το σχόλιο του ΑΚη Δαρείου που υπολογίζει όλους τους παίκτες.

Ο ΑΟ Αιγιαλέων έχει πιο εύκολο έργο, καθώς υποδέχεται το απόγευμα (18.00) το αδύναμο Γαλάτσι και στόχος του είναι να πάρει μια ακόμα νίκη που θα τι κρατήσει στην τετράδα.

Με τους τρεις βαθμούς της νίκη, η ομάδα του Αιγίου μένει στην τετράδα και θα περιμένει τυχόν στραβοπάτημα της Ένωσης, ενώ στα συν για τον Λιβαθηνό είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες.

Τέλος, ο Ερμής το απόγευμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ιωνικό με στόχο αν πάρει ότι καλύτερο.

Η ομάδα του Χριστόπουλου θα αγωνιστεί εκ νέου με απουσίες, καθώς θα λείψουν οι τραυματίες Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος και πιθανότατα ο Βατυλιώτης που έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς.

Τον αγώνα Ολυμπιάδα-ΑΕΚ θα σφυρίξουν οι Βασιλείου-Γκόλφης, το ΑΟ Αιγιαλέων-Γαλάτσι οι Γεωργόπουλου-Παπαχριστόπουλος, ενώ το Ιωνικός-Ερμής οι Δουκάκη-Γεωργάκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



