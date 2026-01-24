Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στα τρίποντα με τον Ιωνικό

Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στα τρίποντα με τον Ιωνικό
24 Ιαν. 2026 21:36
Επιστροφή στις νίκες για την ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας, η οποία παίζοντας καλό βόλει επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Νικαίας με 3-1 σετ, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος  της Α2 Εθνικής και σκαρφάλωσαν ξανά στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Οι «πορτοκαλί» επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς και κατέκτησαν άνετα το πρώτο σετ με 17-25.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και ισοφάρισαν το ματς, παίρνοντας το δεύτερο σετ με 25-22.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Πατρινοί έδειξαν χαρακτήρα και ανωτερότητα, κατακτώντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα δύο επόμενα σετ με 11-25 και 21-25, φτάνοντας έτσι στη νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Άκης Δαρείος, δήλωσε: «Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν για να σταματήσουμε το αρνητικό σερί. Παίξαμε καλά τακτικά και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα».

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Κάββουρας, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, λίμπερο Γεωργιόπουλος, Παπακωνσταντόπουλος, Γελάσιος.

