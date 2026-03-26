Η Ολυμπιάδα ετοιμάζεται για την δύσκολη έξοδο στο Βραχάτι

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας θέλει να κάνει την υπέρβαση και να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στον αήττητο φέτος Παμβοχαϊκό, προκειμένου να έχει πιθανότητες για μια θέση στην τετράδα των πλέι οφ του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Οι «πορτοκαλί» έχουν δουλέψει σκληρά όλη την εβδομάδα, με στόχο να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί στον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου, που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα στο γήπεδό μας.

Η παρουσία και η στήριξη των φιλάθλων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο, δίνοντας επιπλέον ώθηση στην ομάδα μας για να πετύχει την έκπληξη στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, υπάρχει αισιοδοξία και πίστη ότι η Ολυμπιάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη σεζόν, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Βέβαια, για να μπορέσει να περάσει η Ολυμπιάδα στα μπαράζ, θα πρέπει εκτός από τη νίκη επί του Παμβοχαϊκού, να ηττηθεί με καθαρό σκορ και ο ΑΟ Αιγιαλέων από τη Γλυφάδα.

