Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό

Η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας μπορεί να νίκησε με 3-2 σετ, εκτός έδρας την Πετρούπολη, για την 19η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έχασε ένα βαθμό που ίσως αποδειχθεί σημαντικός για την μάχη της τετράδα.

Η πατρινή ομάδα κατέβηκε με 9 παίκτες και έτσι είχε περιορισμένο ροτέσιον, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Οι πορτοκαλί βρέθηκαν να χάνουν με 1-0, στη συνέχεια αντέδρασαν και πήραν τα 2 επόμενα σετ κάνοντας το 1-2, όμως ισοφαρίστηκε σε 2-2.

Στο ται-μπρεικ η Ολυμπιάδα ήταν καλύτερη και πήρε το σετ και μαζί τη νίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, καβουρας, Αδαμόπουλος, λίμπερο ο Πετρίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



