Η «Ολυμπιακή Γη» στο προσκήνιο: Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε, για μία ακόμα χρονιά, στη 12η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ –The Β2Β Fine Food Exhibition, η οποία πραγματοποιήθηκε από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική προβολής και προώθησης των υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από το ισχυρό brand name «Ολυμπιακή Γη», αναδεικνύει τα μοναδικά προϊόντα του τόπου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις αγροδιατροφής επιδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας των πέντε φορέων, για την αποτελεσματικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσων των επιχειρήσεων (5 από την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 7 από την ΠΕ Αχαΐας και 9 από την ΠΕ Ηλείας) που συμμετείχαν στην έκθεση, δόθηκε η δυνατότητα για ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγών, σύναψη νέων συνεργασιών και προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς της Δυτικής Ελλάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στα εγκαίνια της έκθεσης την Περιφέρεια εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Γεώργιος Κοντογιάννης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Ο κ. Φίλιας απηύθυνε χαιρετισμό και παραχώρησε συνέντευξη, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι : «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση ίδιων πόρων, αλλά συγκαταλέγεται στις πρώτες Περιφέρειες που αξιοποιούν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για την ουσιαστική ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα. Στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη της παραγωγής και η δημιουργία πραγματικών αναπτυξιακών προοπτικών για την τοπική οικονομία».

Παράλληλα τα προϊόντα της Ολυμπιακής Γης παρουσιάστηκαν on camera στο γαστρονομικό δρώμενο «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», υπό τον συντονισμό του chef , Γεωργίου Τσαπάρα.

Τέλος, μεταξύ άλλων, το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ Γιάννης Ανδριανός, καθώς και ο Προϊστάμενος του Εμπορικού Τμήματος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Mario Giannotti, με στόχο το άνοιγμα νέων συνεργασιών μεταξύ Δυτικής Ελλάδας και Ιταλίας.

