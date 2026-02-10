Η ώρα της κρίσης για τον κατάσκοπο Σμήναρχο, σήμερα απολογείται

Στο Αεροδικείο θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη 10/2 ο σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προκειμένου ν’ απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Ο 54χρονος έχει ήδη απαντήσει σε ερωτήσεις από στελέχη της ΕΥΠ και ισχυρίστηκε ότι έστειλε το βιογραφικό του σε εταιρείες για να βρει δουλειά μετά την αποστρατεία του, και από εκεί τον προσέγγισε μια κινεζική εταιρεία που τον στρατολόγησε.

Στα τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα.

Λίγο μόλις καιρό αργότερα και ειδικότερα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο κατά τις ίδιες πληροφορίες συναντήθηκε εκ νέου με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

