Η ώρα της κρίσης για τον κατάσκοπο Σμήναρχο, σήμερα απολογείται

Η ώρα της κρίσης για τον κατάσκοπο Σμήναρχο, σήμερα απολογείται
10 Φεβ. 2026 8:17
Pelop News

Στο Αεροδικείο θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη 10/2 ο σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προκειμένου ν’ απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Ο 54χρονος έχει ήδη απαντήσει σε ερωτήσεις από στελέχη της ΕΥΠ και ισχυρίστηκε ότι έστειλε το βιογραφικό του σε εταιρείες για να βρει δουλειά μετά την αποστρατεία του, και από εκεί τον προσέγγισε μια κινεζική εταιρεία που τον στρατολόγησε.

Στα τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα.

Λίγο μόλις καιρό αργότερα και ειδικότερα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο κατά τις ίδιες πληροφορίες συναντήθηκε εκ νέου με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:33 ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραίτηση βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας
10:32 Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη: Πού θα «χτυπήσουν» οι πιο έντονες καταιγίδες
10:29 O Tραμπ κατά του Καναδά με αφορμή μια … γέφυρα
10:21 Πάτρα: Η κοπή πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΦΩΤΟ
10:17 NBA: Απίστευτο ξύλο, ένταση και αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Το ατύχημα της Σακίρα επί σκηνής ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Πάτρα: Ετοιμα σε χρόνο-ρεκόρ τα αντιδιαβρωτικά έργα στα καμμένα ΦΩΤΟ
9:57 Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις
9:52 Σωκράτης Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
9:45 Συνάντηση Μητσοτακη-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στο ταξιδι στην Άγκυρα
9:42 Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Ανδρουλάκη: Καταγγελίες για αποκλεισμούς
9:40 Σήμερα συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη
9:34 Παπαστεργίου για social media: Ανάλογα με την ηλικία απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση
9:22 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, όλα τα ποσά ανά εισόδημα
9:13 Λαβρόφ: Καμία αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία παρά τις πιέσεις Τραμπ
9:10 Φιντάν κατά Δένδια: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων
9:01 Δυτική Ελλάδα: Ψηλά στις κλήσεις για μη χρήση κράνους
8:55 Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
8:48 ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός ταχύπλοου στον Ειρηνικό, δύο νεκροί, ένας επιζών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ