Η «Π» μπήκε στην Νεραϊδότρυπα: Η σπηλιά που ζουν μυθικά όντα... ΦΩΤΟ

Μια φορά κι ένα καιρό σε ένα βουνό που έμοιαζε με «καμπυλωτή ράχη καμήλας», το οποίο οι παλιοί αποκαλούσαν «Ωλένιο βράχο», ζούσε μια μάνα που ήπιε μαγικό νερό για να ζήσει αιώνια, με αποτέλεσμα να γεννάει όχι κανονικούς ανθρώπους, αλλά νεράιδες.