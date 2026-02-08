Η «Π» μπήκε στην Νεραϊδότρυπα: Η σπηλιά που ζουν μυθικά όντα… ΦΩΤΟ
Οι σκοτεινές δυνάμεις που εγκαταβιούν στον «Ωλένιο βράχο».
Μια φορά κι ένα καιρό σε ένα βουνό που έμοιαζε με «καμπυλωτή ράχη καμήλας», το οποίο οι παλιοί αποκαλούσαν «Ωλένιο βράχο», ζούσε μια μάνα που ήπιε μαγικό νερό για να ζήσει αιώνια, με αποτέλεσμα να γεννάει όχι κανονικούς ανθρώπους, αλλά νεράιδες.
Επειδή ο κόσμος τρόμαξε από αυτό το μαγεμένο πλάσμα, αλλά και από τα δαιμονικά όντα που έφερνε στη ζωή, την έδιωξαν από το χωριό που βρισκόταν στους πρόποδες του βουνού κι αυτή κατατρεγμένη αναζήτησε καταφύγιο σε μια απρόσιτη σπηλιά, εκεί όπου ανέτρεφε τα παιδιά της. Από εκείνο το σημείο μπορούσε να εποπτεύει ολόκληρη την πεδιάδα που βρισκόταν μπροστά της, αλλά και ακόμη πιο μακριά, τη θάλασσα και τα νησιά στο βάθος του ορίζοντα.
Αναζητήσαμε το μέρος αυτό στο όρος Σκόλλις, το Πορτοβούνι ή το βουνό του Σανταμερίου όπως συνηθίζεται να αποκαλείται. Και παίρνοντας τον ανήφορο στις βραχώδεις πλαγιές του βουνού, καταφέραμε μετά από περιπέτεια να εντοπίσουμε την περίφημη Νεραϊδότρυπα και τα μυστικά της. Καταρχάς, η θέα είναι όντως απίστευτη. Το «μπαλκόνι» της σπηλιάς είναι πράγματι ένας εξαίσιος εξώστης – βίγλα – παρατηρητήριο της «Κοίλης Ιλιδας» κι όλων των χερσαίων και θαλασσίων δρόμων. Ο εξερευνητής της Νεραϊδότρυπας μπορεί να διακρίνει το κάστρο των Παλαιόλογων στο Χλεμούτσι, την Κυλλήνη, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά και το μισό Ιόνιο πέλαγος.
Από την πρώτη στιγμή που θα μπει κάποιος στη σπηλιά, θα νιώσει αμέσως ένα ιδιαίτερο φορτίο. Μια απόκοσμη ενέργεια που πηγάζει από την αναζήτηση θρύλων, αρχαιολογίας, ιστορίας και μεταφυσικού. Εκεί, σε εκείνο το βαθύ σπηλαιοβάραθρο, ακριβώς κάτω από την κορυφογραμμή του όρους Σκόλλις, κοντά στο χωριό Πόρτες, ήταν το «σπίτι» και το φοβερό ιερό όλων των Νεράιδων που πλανιόνταν σε εκείνα τα μέρη. Γι΄ αυτό και σήμερα ο τόπος θεωρείται αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κάτι που επισημαίνεται με αλλεπάλληλες πινακίδες, οι οποίες δείχνουν προς την κατεύθυνση της Νεραϊδότρυπας.
Οπως έγραψε και περιηγητής-φίλος των αφιερωμάτων της «Π» για το παραφυσικό: «Είναι λίγες οι φραστικές δυνάμεις του ανθρώπου που θα μπορούσαν να αποδώσουν με λέξεις το θέαμα, την ανάβαση, αλλά και την εκπληκτική κάτοψη της Νεραϊδότρυπας».
Η ανοδική και σχεδόν κάθετη απόσταση από το δρομάκι, ίσαμε το χείλος της σπηλιάς των θρύλων, δεν ξεπερνάει τα πενήντα μέτρα, όπως σωστά έχουν γράψει οι ντόπιοι, όμως καθώς οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι κρύβουν παγίδες και τα βράχια είναι αιχμηρά, ο εξερευνητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός κατά την ανάβασή του μέχρι το «θεϊκό στόμιο», από το οποίο θα αγναντέψει στη συνέχεια τον βυθό της σπηλιάς, τα ολόγυρα κρημνώδη τοιχία και την εποπτική θέα που απλώνεται σε απέραντο μήκος.
Το τι υπάρχει παραμέσα δεν θα σας το αποκαλύψυμε γιατί με το άγνωστο και με τις μαγικές δυνάμεις που παίρνουν τις φωνές των θνητών, δεν πρέπει να παίζει κανείς. Το σίγουρο είναι, όμως, ότι για να φτάσει κανείς στα κατάφυτα και γεμάτα με πυκνή βλάστηση και άγριες πόες, βάθη της Νεραϊδότρυπας, χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, την κατάλληλη παρέα και κυρίως ψυχικό σθένος.
Ναι, η «Ωλένιος Πέτρα» είναι ένας τόπος μυστηρίου. Πώς θα ζούσε άλλωστε εκεί η μάνα που γεννούσε νεράιδες; Μέχρι και ο Ομηρος, άλλωστε, τραγούδησε για τη Νεραϊδότρυπα στην Ιλιάδα:
«Οι δ΄ άρα Βουπράσιον τε και Ιλιδα δίαν ένναιον…
πέτρη τ΄ Ωλενίη και Αλήσιον εντός εέργει…».
Ισως γι΄ αυτό να χτίστηκε εκεί και το εκκλησάκι της «Παναγίας του Βουνού», όπως το λένε οι ντόπιοι για να προστατεύει τις Πόρτες από τις σκοτεινές δυνάμεις, με μια αόρατη ασπίδα πίστης…
