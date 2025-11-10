Η «Π» σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά στην Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ

Η «Π» βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στον καταυλισμό της Πισσωσυκιάς, όπου κατέγραψε εκτενές φωτορεπορτάζ από την αστυνομική επιχείρηση. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αχαΐα από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ενισχύοντας τις τοπικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

10 Νοέ. 2025 9:30
Αισθητή σε καθημερινή βάση είναι πλέον η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας σε καταυλισμούς ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για τους Ρομά, όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στη Δυτική Αχαΐα, ειδική ομάδα της ΟΠΚΕ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε καταυλισμούς της Κάτω Αχαΐας, εξετάζοντας εξονυχιστικά τόσο τους κατοίκους όσο και τα οχήματα και τα οικήματα της περιοχής. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Το επιχειρησιακό σχέδιο για τους καταυλισμούς Ρομά περιλαμβάνει:
– Συνεχή, 24ωρη αστυνομική παρουσία εντός των οικισμών
– Προληπτικούς ελέγχους σε πρόσωπα, οχήματα και κατοικίες
– Δράσεις για τον εντοπισμό και την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων, όπως οπλοκατοχή ή διακίνηση κλοπιμαίων
– Συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία με τους κατοίκους των καταυλισμών.

Στόχος, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, είναι η αποκατάσταση της τάξης και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και τοπικών κοινωνιών, ώστε να εμπεδωθεί η ασφάλεια και να αντιμετωπιστούν χρόνιες εστίες παραβατικότητας.

