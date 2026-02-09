«Η Παναχαϊκή δεν πέφτει» και λόγια του αέρα

Πλέον, τα αστεία πρέπει να κοπούν, καθώς οι «κοκκινόμαυροι» αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα του υποβιβασμού

«Η Παναχαϊκή δεν πέφτει» και λόγια του αέρα
09 Φεβ. 2026 12:41
Pelop News

Το παιχνίδι με τον Παναιγιάλειο πέρασε, η Παναχαϊκή δεν είχε εστιάσει σ’ αυτό, όμως παρά τις πολλές απουσίες θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία. Αργησε να το πιστέψει, ρίσκαρε όταν δεν είχε τίποτα να χάσει και με ανορθόδοξο τρόπο, έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά το «τρίποντο» πήγε στους «μελανόλευκους».
Σαφώς και δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για άδικο αποτέλεσμα, παρά τις λίγες φάσεις που είχε το ματς, όμως τα ‘χουμε ξαναπεί. Οταν παίζεις συνέχεια για να «κλέψεις», οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σου.
Πάμε στην σκληρή πραγματικότητα: Η νίκη του Πανθουριακού επί του Μιλτιάδη επιβεβαιώσε το ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας.

Οτι μία από τις Παναχαϊκή και Θύελλα θα υποβιβαστεί στο τοπικό. Οι άλλες ομάδες ξεφεύγουν, έχουν να πάρουν βαθμούς και η μάχη θα γίνει ανάμεσα στις δύο της Αχαΐας.
Η Παναχαϊκή διατήρησε το +3 από τη Θύελλα Πατρών, αλλά θέλει βαθμούς και η αρχή πρέπει να γίνει από το επόμενο παιχνίδι με την Κόρινθο.

Πλέον, τα αστεία πρέπει να κοπούν, καθώς οι «κοκκινόμαυροι» αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα του υποβιβασμού. Ολα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά «η Παναχαϊκή δεν πέφτει», είναι λόγια του αέρα και ο μόνος καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Και εκεί η ομάδα τα πηγαίνει επιεικώς χάλια. Δεν το λέμε εμείς. Η βαθμολογία το λέει.

«ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ»
Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του έμεινε ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος: «Σκόπιμα επιλέξαμε να μείνουμε πίσω στο α’ ημίχρονο γιατί δεν θέλαμε να σκοράρει ο Παναιγιάλειος και να ανοίξει το ματς. Γνωρίζαμε ότι ο μοναδικός τρόπος να μας απειλήσει ήταν από σέντρες από δεξιά και παρότι πάντα ήμασταν περισσότεροι μέσα στην περιοχή, ο αντίπαλος σκόραρε. Στη συνέχεια ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δημιουργήσαμε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα για να ισοφαρίσουμε. Τώρα θέλουμε αποτέλεσμα στη Ζάκυνθο».

ΑΠΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Σαφώς πιο ενισχυμένη θα είναι η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με την Κόρινθο, αλλά θα υπάρχουν και πάλι σημαντικές απουσίες. Επιστρέφουν οι Συρμής, Ντούνης, Γασπαρινάτος, Βερβίτας, που εξέτισαν τις ποινές τους, όμως θα απουσιάσει ο τερματοφύλακας Σίμος Συναδινός, που έγινε αλλαγή και αποκόμισε πρόβλημα στον τετρακέφαλο και ο Σταθόπουλος που συμπλήρωσε κάρτες.

Επίσης, ο Καμπεράι θα είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Νιφορόπουλος παρότι ενδεχομένως να μπορεί να παίξει 20-30 λεπτά, δεν είναι σίγουρο πως ο Αντωνόπουλος θα ρισκάρει τη συμμετοχή του.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρχαν κάποιες αποδοκιμασίες από την πλευρά των οπαδών των «κοκκινόμαυρων» προς τη διοίκηση, βλέποντας την Παναχαϊκή να κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό.

Πριν, οι οργανωμένοι φώναξαν προς το μέρος τους τον Αντωνόπουλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε: «Δεν έχουμε πρόβλημα με εσένα και τους παίκτες. Κάνετε ό,τι μπορείτε. Με τη διοίκηση τα έχουμε», ήταν μέσες άκρες τα λόγια τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του
15:23 Η ελληνική γλώσσα ως ζωντανή κληρονομιά: Μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη
15:16 Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση
15:08 ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
15:02 Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία
14:57 Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια
14:49 Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
14:48 Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία
14:45 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
14:34 Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού
14:31 Αιγιάλεια: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα Δημοτικά Σχολεία μέσα στο 2026 – Συνέντευξη Τύπου της Δημοτικής Αρχής
14:31 Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι
14:29 Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία
14:26 Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ
14:22 Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
14:19 Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα
14:17 Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026
14:04 Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
14:01 Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo
14:00 Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ