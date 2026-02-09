«Η Παναχαϊκή δεν πέφτει» και λόγια του αέρα

Το παιχνίδι με τον Παναιγιάλειο πέρασε, η Παναχαϊκή δεν είχε εστιάσει σ’ αυτό, όμως παρά τις πολλές απουσίες θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία. Αργησε να το πιστέψει, ρίσκαρε όταν δεν είχε τίποτα να χάσει και με ανορθόδοξο τρόπο, έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά το «τρίποντο» πήγε στους «μελανόλευκους».

Σαφώς και δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για άδικο αποτέλεσμα, παρά τις λίγες φάσεις που είχε το ματς, όμως τα ‘χουμε ξαναπεί. Οταν παίζεις συνέχεια για να «κλέψεις», οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σου.

Πάμε στην σκληρή πραγματικότητα: Η νίκη του Πανθουριακού επί του Μιλτιάδη επιβεβαιώσε το ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας.

Οτι μία από τις Παναχαϊκή και Θύελλα θα υποβιβαστεί στο τοπικό. Οι άλλες ομάδες ξεφεύγουν, έχουν να πάρουν βαθμούς και η μάχη θα γίνει ανάμεσα στις δύο της Αχαΐας.

Η Παναχαϊκή διατήρησε το +3 από τη Θύελλα Πατρών, αλλά θέλει βαθμούς και η αρχή πρέπει να γίνει από το επόμενο παιχνίδι με την Κόρινθο.

Πλέον, τα αστεία πρέπει να κοπούν, καθώς οι «κοκκινόμαυροι» αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα του υποβιβασμού. Ολα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά «η Παναχαϊκή δεν πέφτει», είναι λόγια του αέρα και ο μόνος καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Και εκεί η ομάδα τα πηγαίνει επιεικώς χάλια. Δεν το λέμε εμείς. Η βαθμολογία το λέει.

«ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του έμεινε ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος: «Σκόπιμα επιλέξαμε να μείνουμε πίσω στο α’ ημίχρονο γιατί δεν θέλαμε να σκοράρει ο Παναιγιάλειος και να ανοίξει το ματς. Γνωρίζαμε ότι ο μοναδικός τρόπος να μας απειλήσει ήταν από σέντρες από δεξιά και παρότι πάντα ήμασταν περισσότεροι μέσα στην περιοχή, ο αντίπαλος σκόραρε. Στη συνέχεια ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δημιουργήσαμε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα για να ισοφαρίσουμε. Τώρα θέλουμε αποτέλεσμα στη Ζάκυνθο».

ΑΠΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Σαφώς πιο ενισχυμένη θα είναι η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με την Κόρινθο, αλλά θα υπάρχουν και πάλι σημαντικές απουσίες. Επιστρέφουν οι Συρμής, Ντούνης, Γασπαρινάτος, Βερβίτας, που εξέτισαν τις ποινές τους, όμως θα απουσιάσει ο τερματοφύλακας Σίμος Συναδινός, που έγινε αλλαγή και αποκόμισε πρόβλημα στον τετρακέφαλο και ο Σταθόπουλος που συμπλήρωσε κάρτες.

Επίσης, ο Καμπεράι θα είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Νιφορόπουλος παρότι ενδεχομένως να μπορεί να παίξει 20-30 λεπτά, δεν είναι σίγουρο πως ο Αντωνόπουλος θα ρισκάρει τη συμμετοχή του.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρχαν κάποιες αποδοκιμασίες από την πλευρά των οπαδών των «κοκκινόμαυρων» προς τη διοίκηση, βλέποντας την Παναχαϊκή να κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό.

Πριν, οι οργανωμένοι φώναξαν προς το μέρος τους τον Αντωνόπουλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε: «Δεν έχουμε πρόβλημα με εσένα και τους παίκτες. Κάνετε ό,τι μπορείτε. Με τη διοίκηση τα έχουμε», ήταν μέσες άκρες τα λόγια τους.

