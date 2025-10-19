Η Παναχαϊκή έμεινε ισόπαλη με τον Πανθουριακό

Η Παναχαϊκή έμεινε ισόπαλη με τον Πανθουριακό
19 Οκτ. 2025 17:55
Pelop News

Χαμένη ευκαιρία για την Παναχαϊκή η οποία αν και προηγήθηκε τελικά έμεινε ισόπαλη 1-1 με τον Πανθουριακό για την 5η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και έτσι δεν μπόρεσε να επιστρέψει στις νίκες.

Η πατρινή ομάδα προηγήθηκε στο 30΄ με το γκολ του Νιφορόπουλου, όμως οι φιλοξενούμενοι στο 45΄ έφεραν τον αγώνα στα ίσα με το γκολ του Πατρινού Σταύρου Αγγελή.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Κωνσταντινίδης):Γεωργόπουλος, Βερβίτας (61΄ Ψυχογιός), Σμπόρας (77΄Τσεκούρας), Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γιαννόπουλος (46΄ Γασπαρινάτος), Πετράτος, Συρμής (67’  Φλωράτος), Νιφορόπουλος, Μπούρδος (67΄Λούσκος), Καμπεράϊ.

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Τόσκα, Γιαννακόπουλος, Δεμπεγιώτης, Φύκουρας, Καυκής (46΄Κάστορας), Σερπάνος, Νικολόπουλος, Γεωργέας, Αγγελής, Γεωργουλέας, Δημητρίου.

Tα αποτελέσματα στον 4ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής:

* Ζάκυνθος – Λουτράκι  1-0   (14′ Κουλούσιας)

* ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0 (12΄πεν. Χαντί, 23΄Μακρής)

* Πανγυθεατικός – Μιλτιάδης 0-2 (26΄Στασινόπουλος, 51΄ Ηλιόπουλος)

* Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0 (44΄ Φωκαΐδης)

* Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:28 Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
20:20 Έγκλημα στη Φοινικούντα: Αρνείται πως πυροβόλησε ο φερόμενος εκτελεστής – 6ωρη κατάθεση στην ανακρίτρια
20:11 Θεοφανία Παπαθωμά: «Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου»
20:11 Η Αχαγιά ΄82 μεγάλη απόδραση από την Κυνουρία!
20:02 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Αθώος Ζεύς
19:54 Μυστράς: Προσπάθησε να ανάψει το τζάκι ρίχνοντας βενζίνη και έπαθε εγκαύματα
19:45 Ηράκλειο: Καλύτερη η κατάσταση του 13χρονου που είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
19:35 «Αφεντικό» της πόλης οι γυναίκες του Ατρόμητου
19:33 Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής
19:30 Βλέπει ψηλά η Παναχαϊκή, νίκησε και το Κορωπί – Φωτογραφίες
19:25 Ο Προμηθέας 2014 μπλακ-άουτ στο φινάλε και ήττα στη Λιβαδειά – Βίντεο
19:24 Μια ενδοσκόπηση στις (νέες) παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή – Το «πικρό ποτήρι» μιας εθνικής κρίσης…
19:16 Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο»
19:07 Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους
18:59 Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη στην «Π»: «Μια ομάδα που θα ενώνει»
18:50 Ποια είναι τα 9 διάσημα κοσμήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες από το Λούβρο – Η στιγμή της κλοπής ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα
18:33 Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: Εύκολα και άνετα πέρασε με τον Σορτς πρωταγωνιστή
18:22 ΣΕΦ: Έβαλαν ξανά μουσαμάδες στο παρκέ μετά το Ολυμπιακός – Πανιώνιος
18:14 Φονικό στη Φοινικούντα: Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του Ελληνοβρετανού που κατηγορείται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ