Η Παναχαϊκή έμεινε ισόπαλη με τον Πανθουριακό

Χαμένη ευκαιρία για την Παναχαϊκή η οποία αν και προηγήθηκε τελικά έμεινε ισόπαλη 1-1 με τον Πανθουριακό για την 5η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και έτσι δεν μπόρεσε να επιστρέψει στις νίκες.

Η πατρινή ομάδα προηγήθηκε στο 30΄ με το γκολ του Νιφορόπουλου, όμως οι φιλοξενούμενοι στο 45΄ έφεραν τον αγώνα στα ίσα με το γκολ του Πατρινού Σταύρου Αγγελή.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Κωνσταντινίδης):Γεωργόπουλος, Βερβίτας (61΄ Ψυχογιός), Σμπόρας (77΄Τσεκούρας), Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γιαννόπουλος (46΄ Γασπαρινάτος), Πετράτος, Συρμής (67’ Φλωράτος), Νιφορόπουλος, Μπούρδος (67΄Λούσκος), Καμπεράϊ.

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Τόσκα, Γιαννακόπουλος, Δεμπεγιώτης, Φύκουρας, Καυκής (46΄Κάστορας), Σερπάνος, Νικολόπουλος, Γεωργέας, Αγγελής, Γεωργουλέας, Δημητρίου.

Tα αποτελέσματα στον 4ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής:

* Ζάκυνθος – Λουτράκι 1-0 (14′ Κουλούσιας)

* ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0 (12΄πεν. Χαντί, 23΄Μακρής)

* Πανγυθεατικός – Μιλτιάδης 0-2 (26΄Στασινόπουλος, 51΄ Ηλιόπουλος)

* Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0 (44΄ Φωκαΐδης)

* Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0.

