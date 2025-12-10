Η Παναχαϊκή με αλλαγές στον Μιλτιάδη

Eνα δύσκολο γκρουπ αγώνων ξεκινάει την ερχόμενη Κυριακή για την Παναχαϊκή, η οποία φιλοξενείται εκτός έδρας από τον Μιλτιάδη. Βέβαια, οι «κοκκινόμαυροι» βρίσκονται σε καλή κατάσταση, έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση, ψυχολογία και δεν έχουν σχέση με την ομάδα των προηγούμενων μηνών. Ομως η εξάδα δεν έχει «κλειδώσει» και πρέπει να συνεχίσει να συγκεντρώνει βαθμούς για να διατηρηθεί σε θέση ισχύος.

Για το παιχνίδι στην Καλαμάτα, ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βασίλη Βερβίτα που συμπλήρωσε έξι κίτρινες κάρτες, ενώ επανέρχεται ο Μπάμπης Σταθόπουλος.

Τούτο σημαίνει πως ο Αντωνόπουλος θα κάνει τουλάχιστον δύο αλλαγές στην 11άδα και συγκεκριμένα στην αμυντική γραμμή.

Παρότι ο Μιλτιάδης βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχει αρκετές απώλειες στην έδρα του με τελευταία το 1-1 με τον Παναιγιάλειο και προηγουμένως την ήττα με 3-0 από τον Πανθουριακό.

Είναι από τις ομάδες του Ομίλου που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο, έχει πολλούς και καλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές και κάπως έτσι πρέπει να προσεγγίσει το παιχνίδι η Παναχαϊκή, χωρίς όμως φόβο. Ούτε η ομάδα της Μεσσηνίας έχει εξασφαλίσει την είσοδό της στην εξάδα, οπότε και γι’ αυτή είναι ένα παιχνίδι που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

