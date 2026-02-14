Η Παναχαϊκή με απουσίες και κόντρα στην Κόρινθο

Σε ένα ακόμα αγώνα με σύνθεση ανάγκης θα παραταχθεί η ομάδα της Παναχαϊκής η οποία αύριο το μεσημέρι (15.00) έχει μια ακόμα δύσκολη αποστολή, καθώς αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόρινθο, για την 20η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής

Η πατρινή ομάδα παρά τις απουσίες δεν θα το βάλει κάτω και θα προσπαθήσει να πάρει ότι καλύτερο γίνεται, ακόμα και ο βαθμός της ισοπαλίας θα είναι πολύτιμος στην μάχη που δίνει για την παραμονή της και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για τα φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Το νέο πρόσωπο που προστέθηκε σε αυτούς που είναι «off» είναι ο Νίκος Μασούρας ο οποίος εξετάστηκε από γιατρό οποίος του συνέστησε να ξεκουραστεί λίγες μέρες και έτσι το πιθανότερο είναι ότι ο Αντωνόπουλος δεν τον υπολογίζει για τη Κόρινθο.

Ξεκάθαρος στόχος της Παναχαϊκής θα είναι να κλειστεί πίσω και να τα δώσει όλα για να πάριε το «Χ» απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι κουρασμένη, καθώς μεσοβδόμαδα είχε αγωνιστική υποχρέωση.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας με αποτέλεσμα να «καίγονται» για το τρίποντο που θα τους φέρει πιο κοντά στα play-offs.

Εκτός για την αυριανή μάχη είναι επίσης οι τραυματίες Νιφορόπουλος, Καμπεράι, Συνοδινός και ο τιμωρημένος Σταθόπουλος.

Οι παίκτες της Παναχαϊκής προνοήθηκαν χθες στην Αγυιά και σήμερα θα γίνει η τελευταία προπόνηση, ενώ στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή.

* Το παιχνίδι Κόρινθος-Παναχαϊκή θα σφυρίξει ο Κατσίνης (Αν. Αττικής) με βοηθούς τους Σούζα (Αν. Αττική) και Κατσογιάννη (Αρκαδία).

