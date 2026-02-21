Η Παναχαϊκή έκανε το καθήκον της και νίκησε στο Γύθειο

21 Φεβ. 2026 16:56
Όπως αναμενόταν η ομάδα της Παναχαϊκής νίκησε  εύκολα εκτός έδρας με 5-0 τον υποβιβασμένο Πανγυθεατικό, για την 21η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και έκανε το καθήκον της.

Με αυτούς τους 3 βαθμούς η πατρινή ομάδα έφτασε τους 24  και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα για την μάχη παραμονής που θα δώσει στην διαδικασία τω πλει-άουτ, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα με το Λουτράκι, όπου είναι και ο τελευταίος της κανονικής διαρκείας.

Τα γκολ για τους κοκκινόμαυρους έχουν σημειώσει ο Τσεκούρας με κεφαλιά στο 19΄, ο Ορτέντζιο στο 28΄ με δυνατό σουτ, ο Νιφορόπουλος με σουτ στο 60΄ , στο 79΄ ο Πετράτος  0-4 και στο 85΄ ο Ντούνης το τελικό 0-5.

Πανγυθεατικός: Καβαλιώτης, Αδριανός, Κοτσιφάκος, Καπασώρης, Δέσκας, Τζανετάκος, Κάσαρχος, Σιμιντζής, Αλλκιά, Καλαμπόκας.

Παναχαϊκή: Γεωργόπουλος, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτεντζιος, Γασπαρινατος, Νιφορόπουλος, Βερβιτας, Μούλας, Συρμής, Μπούρδος, Τσεκούρας.

