Η Παναχαϊκή με σοβαρότητα για το “2” στο Γύθειο

Ξεκάθαρο φαβορί είναι η ομάδα της Παναχαϊκής η οποία σήμερα το μεσημέρι (15.00) αντιμετωπίζει εκτός έδρας, τον υποβιβασμένο Πανγυθεατικό, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Γ΄ Εθνικής και εφόσον δείξει σοβαρότητα αναμένεται να πάρει το τρίποντο.

Η πατρινή ομάδα γνωρίζει την διάφορα δυναμικότητας ανάμεσα στα δυο σύνολα με αποτέλεσμα το μοναδικό που φοβάται είναι ο κακός της εαυτός.

Πάντως, οι κοκκινόμαυροι γνωρίζουν ότι σήμερα μπαίνει μπροστά το πρέπει και θα προσπαθήσουν όχι μόνο να πάρουν τη νίκη, αλλά και το κάνουν με εμφατικό τρόπο με στόχο να ανέβουν ψυχολογικά ενόψει των Play-out.

Παράλληλα, η Παναχαϊκή θα έχει στραμμένη την προσοχή της στο Πανθουριακός-Ζάκυνθος, όπου θέλει ήττα των γηπεδούχων ώστε με δικό της τρίποντο να τους πλησιάσει στο -1 και να δώσει άλλο ενδιαφέρον στην μάχη της παραμονής.

ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στο μεταξύ, τελικά έμεινε εκτός μάχης ο τερματοφύλακας Σίμος Συνοδινός ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στις δυο τελευταίες προπονήσεις και δεν ήταν έτοιμος. Μάλιστα, εκτός έμεινε και ο Τσιρινης ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και έτσι ο μοναδικός διαθέσιμος τερματοφύλακας είναι ο Γεωργόπουλος, ενώ θυμίζουμε ότι εκτός είναι οι τραυματίες Μασούρας, Καμπεράι και Ξηνταρόπουλος, αλλά και ο τιμωρημένος Γερολυμάτος.

Η αποστολή αναχώρησε χθες το μεσημέρι για το Γύθειο, όπου κατέλυσε σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Στην αποστολή ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει συμπεριλάβει τους εξής: Θεοδώρος Γεωργόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Μίμης Αγουρίδης, Γιώργος Βάτης, Βασίλης Βερβίτας, Παναγιώτης Γασπαρινάτος, Δημήτρης Καντάς, Κώστας Κατσαϊτης, Κώστας Μουλάς, Αντώνης Μπούρδος, Γρήγορης Νιφορόπουλος, Χαράλάμπος Ντούνης, Χριστόφορος Παπαεθυμίου, Χρίστος Ορτέντζιο, Ηλίας Πετράτος, Κώστας Σμπόρας, Χαράλαμπος Σταθόπουλος, Ηλίας Συρμής, Κώστας Τσεκούρας και Βαγγέλης Ντεντόπουλος.

*Το Πανγυθεατικός-Παναχαϊκή θα σφυρίξει ο Τουρουτσίκας από Αρκαδία με βοηθούς τους Γεωργακόποθυλο-Τοθυρνικιώρτη του ίδιου συνδέσμου.

