Η Παναχαϊκή νίκησε και στο Ληξούρι και προκρίθηκε στους τελικούς

Η Παναχαϊκή προκρίθηκε με «σκούπα» στους τελικούς του Α΄ Ομίλου της National League 2, καθώς νίκησε και στο Ληξούρι.

22 Απρ. 2026 18:03
Η Παναχαϊκή νίκησε και στην Κεφαλονιά το Ληξούρι με σκορ 76-74 κι έκανε το 4-0 στη σειρά, με αποτέλεσμα να προκριθεί στους τελικούς του Α΄ Ομίλου της National League 2, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με τον νικητή της σειράς Γαργαλιάνοι-ΑΕ Βαρθολομιού (1-1).

Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν οι ελεύθερες βολές των Μπίρμπα και Οικονομίδη, ενώ στα τελευταία 3΄΄ αστόχησε σε τρίποντο ο Σιπητάνος.

Διαιτητές: Μπακετέα-Πλέγας-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 19-22, 34-39 (ημ.), 58-54, 74-76.

ΛΗΞΟΥΡΙ (Τζουγανάτος): Σιπητάνος 21 (3), Τσούκας 18 (2), Παπανικολόπουλος 5 (1), Ιωαννίδης 8, Καψάλης 8, Μαρούλης 8, Συνοδινός-Χούσος 6 (2), Μοσχόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 16 (1), Χριστόπουλος 10, Μπίρμπας 9 (2), Κανελλάκης 7 (1), Νικολάου 7, Τσιμίδης 7, Καραγγελής 11 (3), Χρονόπουλος 5 (1), Οικονομίδης 4.

