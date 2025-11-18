Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική περιοδική έκθεση που φωτίζει εκ νέου το μεγαλείο της Παναγίας των Παρισίων και το πολυσύνθετο έργο της αποκατάστασής της.

18 Νοέ. 2025 13:16
Pelop News

Από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών φιλοξενεί την περιοδική έκθεση «Notre-Dame de Paris: La formidable aventure de la restauration» («Η Παναγία των Παρισίων: Η εκπληκτική περιπέτεια της αποκατάστασης»), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα.

Η έκθεση, σχεδιασμένη από τον δημόσιο γαλλικό οργανισμό Rebâtir Notre-Dame, μεταφέρει το κοινό στην καρδιά ενός από τα πιο εμβληματικά έργα πολιτιστικής κληρονομιάς της εποχής μας, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο παρασκήνιο της αποκατάστασης του διάσημου καθεδρικού ναού.

Ένα ταξίδι στο μεγαλείο της αποκατάστασης

Η έκθεση αποκαλύπτει τον πλούτο και την πολυπλοκότητα του έργου αποκατάστασης, αναδεικνύοντας περίπου είκοσι εξειδικευμένα επαγγέλματα που συνέβαλαν στην αναβίωση του ναού — από λιθοξόους, ξυλουργούς και υαλουργούς, έως σιδεράδες, γλύπτες και διακοσμητές.

Όλοι μαζί εργάστηκαν για να επαναφέρουν στη ζωή ένα αριστούργημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο μετά την πυρκαγιά του 2019.

Η παρουσίαση γίνεται στα γαλλικά με ελληνική μετάφραση, απευθυνόμενη τόσο σε ειδικούς της αρχιτεκτονικής και της συντήρησης όσο και στο ευρύ κοινό που θέλει να γνωρίσει καλύτερα την ιστορία του εμβληματικού ναού.

Εγκαίνια και συμμετέχουσες

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Ομιλήτριες της εκδήλωσης θα είναι η Γεωργία Πετροπούλου, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Πάτρα, η Αναστασία Κουμούση, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η Νότα Πάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και η Ολυμπία Λόη, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαΐας.

Σύμβουλος επικοινωνίας της έκθεσης είναι η Ζέττα Ζάχου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά από 8:30 έως 15:30, εκτός Τρίτης, ημέρας κατά την οποία το μουσείο παραμένει κλειστό.

13:16 Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης
