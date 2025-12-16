Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης είναι δημοσιογράφος και αρθρογραφεί στην «Π»

16 Δεκ. 2025 18:45
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε στις Βρυξέλλες τη δεύτερη διεθνή διάσκεψη της παγκόσμιας συμμαχίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν πάνω από 80 αντιπροσωπίες, πολλές σε υπουργικό επίπεδο, από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διεθνείς εταίρους, καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, που επιθυμούν να ενισχύσουν την παγκόσμια συνεργασία κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Η Πρόεδρος της ΕΕ, κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δηλώσεις της τόνισε: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι εκείνη που αποφασίζει ποιος θα έρθει σε εμάς και υπό ποιες συνθήκες και όχι οι διακινητές και οι έμποροι ανθρώπων.Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εταίρους μας και ανεβάζουμε την παγκόσμια συμμαχία στο επόμενο επίπεδο. Για να προλαμβάνουμε τις παράνομες μετακινήσεις, να εξαρθρώσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών, και να πληροφορούμε και να προειδοποιούμε καλύτερα όσους θέτουν στο στόχαστρο οι διακινητές.»   

Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε:

«Πριν από δύο χρόνια, δεσμευθήκαμε να χτίσουμε μια παγκόσμια συμμαχία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Και στο διάστημα αυτό, η ΕΕ αναθεώρησε ριζικά τη μεταναστευτική της πολιτική. Μόλις αυτή την εβδομάδα, μετά από εντατικές εργασίες, εγκρίναμε τα πρώτα μέτρα αλληλεγγύης. Τα μέτρα αυτά σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης μια κοινή θέση σχετικά με τις επιστροφές και τις ασφαλείς χώρες. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζω αυτά τα κρίσιμα ορόσημα. Πρόκειται για μερικά ακόμα παραδείγματα του υπεύθυνου τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται τη μετανάστευση. Και τα αριθμητικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους: από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά 26% στις βασικές οδούς. Το ποσοστό αυτό προστίθεται στη μείωση κατά 37% στις ίδιες οδούς το 2024. Καταπολεμούμε τη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων με όλα τα μέσα. Μόνο πέρυσι, κατασχέσαμε πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, από σκάφη έως όπλα.»

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει σοβαρό ζήτημα, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα συνδέονται με άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως το ξέπλυμα χρήματος, η διαφθορά, και η διακίνηση ναρκωτικών.

Η παγκόσμια συμμαχία και η κοινή της δήλωση θα παραμείνουν ανοικτές προς έγκριση από πρόσθετους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τις συλλογικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών παγκοσμίως.

Για την καλύτερη πρόληψη της παράνομης διακίνησης μεταναστών, η Επιτροπή, από κοινού με τους εταίρους της, θα εντείνει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης ψηφιακών μέσων και εμπορικών μεταφορών με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης των διακινητών.

Θα αυξήσει επίσης τη στήριξη της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, διαθέτοντας 128,9 εκατ. ευρώ για δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική έως το τέλος του 2026.

Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης εναλλακτικές λύσεις αντί της παράνομης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας την πλατφόρμα της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ, προωθώντας τις εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων και δρομολογώντας το πρώτο πιλοτικό ευρωπαϊκό γραφείο νομικής πύλης στην Ινδία.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα ενισχύσει την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη στα Δυτικά Βαλκάνια, την υποσαχάρια Αφρική και την Ασία έως το 2026 (308 εκατ. EUR) και προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους στη Δυτική Αφρική (100 εκατ. EUR).

Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τους συννομοθέτες στη διαπραγμάτευση της πρότασης οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής στην Ένωση.

Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών αποτελεί παγκόσμια πρόκληση που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα καλείται να δράσει αποτελεσματικά και αποφασιστικά.

O Κων/νος Σ. Μαργαρίτης είναι Δημοσιογράφος

