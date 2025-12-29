Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ

Η Ιθάκη αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό της δράσης ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση «Τρεις Αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, σε ζωντανή μετάδοση από την Πλαγία Σκηνή του Κτιρίου Τσίλλερ, στις 19 Δεκεμβρίου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θεατρικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, ταξιδεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ, για να φέρουν το θέατρο πιο κοντά σε όλους.

Η δράση ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ξεκίνησε στο Σουφλί όπου στις 21 Νοεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Φάουστ» σε ζωντανή μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή, βασισμένη στο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Η δράση ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) συνεχίζεται στα Κύθηρα, στις 14 Φεβρουαρίου, με την μετάδοση του έργου «Έχεις 5 λεπτά» της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη από την Πλαγία Σκηνή, με τελευταίο σταθμό την Κάρπαθο, όπου στις 27 Μαρτίου θα μεταδοθεί ζωντανά το έργο «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου.

Η ΔΕΗ ως Μεγάλος Χορηγός του Εθνικού Θεάτρου, ενισχύει έναν θεσμό που συνδυάζει τη διαχρονική αξία της θεατρικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία, ενώ παράλληλα προωθεί τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Από τη θεατρική σκηνή και τον κινηματογράφο, μέχρι τα έργα τέχνης σε δημόσιους χώρους και τις εκθέσεις μουσείων, ενισχύει πρωτοβουλίες που εμπνέουν, καλλιεργούν και συνδέουν τους ανθρώπους. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά #μετονΠολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



