Η παράταξη Μπακογιάννη καταγγέλλει τον Δούκα για «χρυσούς κάδους» 1.512 ευρώ και προκλητικές σπατάλες

Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση στον Δήμο Αθηναίων, καθώς η παράταξη Μπακογιάννη κατηγορεί τον Χάρη Δούκα για υπέρογκες δαπάνες, αυξήσεις σε δημοτικές υπηρεσίες και κλείσιμο κοινωνικών δομών, με επίκεντρο την προμήθεια 660 κάδων που χαρακτηρίζει «χρυσούς».

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, κάνει λόγο για «προκλητικές σπατάλες» με αφορμή την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 998.480 ευρώ – δηλαδή 1.512 ευρώ ανά κάδο – και, όπως τονίζεται, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών. Η παράταξη υποστηρίζει ότι με το ίδιο ποσό θα μπορούσε να παραμείνει ανοιχτό για 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε πρόσφατα για οικονομικούς λόγους.

Η ανακοίνωση ασκεί κριτική και στις αυξήσεις που έχουν εφαρμοστεί, αναφέροντας «έως και 100%» ανατιμήσεις στα δημοτικά πάρκινγκ και αύξηση 25% στο εισιτήριο των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης, χωρίς καμία πρόβλεψη για μείωση δημοτικών τελών. Η παράταξη σημειώνει ότι η νέα δημοτική αρχή, αντί να εφαρμόσει τις μειώσεις που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη, επέλεξε το πάγωμά τους.

«Σε προκλητικές σπατάλες προχωρά η δημοτική αρχή Δούκα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία θέτει το ερώτημα αν για άλλη μια χρονιά η διοίκηση του δήμου θα επικαλεστεί «οικονομική στενότητα».

Η υπόθεση των «χρυσών κάδων» αναμένεται να οξύνει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα στην Αθήνα, ενόψει των αποφάσεων για το 2025.

