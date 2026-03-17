Η «Παρέλαση» ανοίγει διάλογο με την Ιστορία στο Θέατρο Λιθογραφείον της Πάτρας

Σε μια βραδιά που συνδέει το θέατρο με τη δημόσια ιστορία και τη συλλογική μνήμη, το Θέατρο Λιθογραφείον και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 7 το απόγευμα, εκδήλωση αφιερωμένη στο ιστορικό πλαίσιο των παρελάσεων. Αφετηρία της συνάντησης αποτελεί η «Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί να συνομιλεί με την Ιστορία, την εξουσία, τον φόβο και τη συλλογική εμπειρία.

Κεντρική εισηγήτρια της βραδιάς θα είναι η καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Έλλη Λεμονίδου, η οποία θα μιλήσει με τίτλο «Η Παρέλαση ως φαντασιακή ενσάρκωση του έξω κόσμου», προτείνοντας μια ανάγνωση του έργου της Αναγνωστάκη μέσα από το ιστορικό και ιδεολογικό του υπόβαθρο. Η εκδήλωση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τη θεατρική διάσταση του έργου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι παρελάσεις λειτουργούν ως σύμβολα δημόσιας τάξης, εθνικής αφήγησης και κοινωνικής πειθαρχίας.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την «Παρέλαση» στο Λιθογραφείον, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα και να προσφέρει έδαφος για σύγχρονο προβληματισμό. Άλλωστε, το θέατρο είχε ήδη επαναφέρει το έργο στο προσκήνιο με πρόσφατες παραστάσεις στην Πάτρα, ενώ η σχέση του Λιθογραφείου με το συγκεκριμένο κείμενο έχει αποκτήσει πλέον και μια πιο στοχαστική, δημόσια διάσταση.

