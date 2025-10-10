Η Πάτρα χόρεψε στους ρυθμούς των «Θραξ Πάνκc» και των «Banda Entopica» στην πλατεία Γεωργίου

Μια βραδιά γεμάτη ένταση, ήχο και χορό έζησε η Πάτρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με τους «Θραξ Πάνκc» και τους «Banda Entopica» να ξεσηκώνουν την πλατεία Γεωργίου, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική ενέργεια.

Η Πάτρα χόρεψε στους ρυθμούς των «Θραξ Πάνκc» και των «Banda Entopica» στην πλατεία Γεωργίου
10 Οκτ. 2025 11:46
Pelop News

Η πλατεία Γεωργίου πλημμύρισε από ρυθμούς και ενέργεια το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, όταν οι «Θραξ Πάνκc» και οι «Banda Entopica» παρουσίασαν τη δική τους, εκρηκτική μουσική πρόταση στο πλαίσιο των δράσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων.

Το κοινό της Πάτρας απόλαυσε ένα μοναδικό μουσικό αντάμωμα, όπου η παράδοση, η βαλκανική ταυτότητα και ο σύγχρονος ήχος έγιναν ένα. Οι ήχοι από γκάιντα, καβάλ, λύρα, νταούλι, κλαρίνο, τρομπέτα και ακορντεόν δημιούργησαν ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο ζωντάνια, που κάλεσε τους θεατές σε έναν αυθόρμητο, συλλογικό χορό.

Οι «Θραξ Πάνκc», με τον γνώριμο πειραματικό τους χαρακτήρα, ανέβηκαν στη σκηνή παντρεύοντας την παράδοση με μοντέρνες μουσικές φόρμες και ρυθμούς, δημιουργώντας έναν δυναμικό ήχο που ενώνει γενιές και μουσικά είδη.

Από την άλλη, οι «Banda Entopica» παρουσίασαν ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια, αντλώντας έμπνευση από τις μουσικές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου. Με πρωτότυπες συνθέσεις και παραδοσιακά κομμάτια σε σύγχρονη ενορχήστρωση, η μπάντα πρόσφερε μια χορευτική εμπειρία χωρίς όρια, γεμάτη αυτοσχεδιασμό και συμμετοχή του κοινού.

Η συναυλία συγκέντρωσε εκατοντάδες Πατρινούς, με το πλήθος να παρασύρεται στον ρυθμό των οργάνων και της βαλκανικής ενέργειας. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, καθώς και δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

