Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars
Ολα είναι έτοιμα στην Πάτρα για τη διεξαγωγή του τελευταίου γύρου του W Rising Stars!
Η κανονική περίοδος του W Rising Stars οδεύει προς την ολοκλήρωσή της με τη διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου γύρου που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
Οι αγώνες του τελευταίου γύρου, από τα αποτελέσματα του οποίου θα κριθούν οι ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το Final 4 του τουρνουά τον Μάρτιο, θα διεξαχθούν στο Promitheas Park και στο Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης και 11η αγωνιστικής έχει ως εξής:
8 Φεβρουαρίου 2026
Promitheas Park
15.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΑΣ Προμηθέας Πάτρας
17.15 Πρωτέας Βούλας-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος
19.30 Παναθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου
Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
15.00 Πιερικός Αρχέλαος-Παναθλητικός
17.15 Νικόπολη Πρέβεζας-Άρης
19.30 ΠΑΟΚ-W Rising Stars U16
9 Φεβρουαρίου 2026
Promitheas Park
11.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας
13.15 Ανόρθωσις Βόλου-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος
15.30 ΑΣ Προμηθέας Πάτρας-Παναθηναϊκός
Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
10.00 Άρης-Πιερικός Αρχέλαος
12.15 W Rising Stars U16-Νικόπολη Πρέβεζας
14.30 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ
Βαθμολογία
(Σε 9 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 8-1 17
2. Ανόρθωσις Βόλου 8-1 17
3. Παναθηναϊκός 7-2 16
4. Παναθλητικός 7-2 16
5. Πρωτέας Βούλας 7-2 16
6. WRSU16 4-5 13
7. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4-5 13
8. ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 4-5 13
9. ΑΣ Προμηθέας Πάτρας 2-7 11
10. Πιερικός Αρχέλαος 2-7 11
11. Άρης 1-8 10
12. Νικόπολη Πρέβεζας 0-9 9
