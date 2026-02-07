Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars

Ολα είναι έτοιμα στην Πάτρα για τη διεξαγωγή του τελευταίου γύρου του W Rising Stars!

Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars Στην Πάτρα χτυπάει η καρδιά του W Rising Stars
07 Φεβ. 2026 20:32
Pelop News

Η κανονική περίοδος του W Rising Stars οδεύει προς την ολοκλήρωσή της με τη διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου γύρου που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγώνες του τελευταίου γύρου, από τα αποτελέσματα του οποίου θα κριθούν οι ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το Final 4 του τουρνουά τον Μάρτιο, θα διεξαχθούν στο Promitheas Park και στο Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης και 11η αγωνιστικής έχει ως εξής:

8 Φεβρουαρίου 2026

Promitheas Park

15.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΑΣ Προμηθέας Πάτρας

17.15 Πρωτέας Βούλας-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

19.30 Παναθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου

Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας

15.00 Πιερικός Αρχέλαος-Παναθλητικός

17.15 Νικόπολη Πρέβεζας-Άρης

19.30 ΠΑΟΚ-W Rising Stars U16

Φεβρουαρίου 2026

Promitheas Park

11.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας

13.15 Ανόρθωσις Βόλου-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

15.30 ΑΣ Προμηθέας Πάτρας-Παναθηναϊκός

Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας

10.00 Άρης-Πιερικός Αρχέλαος

12.15 W Rising Stars U16-Νικόπολη Πρέβεζας

14.30 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ

Βαθμολογία
(Σε 9 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 8-1 17

2. Ανόρθωσις Βόλου 8-1 17

3. Παναθηναϊκός 7-2 16

4. Παναθλητικός 7-2 16

5. Πρωτέας Βούλας 7-2 16

6. WRSU16 4-5 13

7. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4-5 13

8. ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 4-5 13

9. ΑΣ Προμηθέας Πάτρας 2-7 11

10. Πιερικός Αρχέλαος 2-7 11

11. Άρης 1-8 10

12. Νικόπολη Πρέβεζας 0-9 9

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
20:32 Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars
20:31 Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ
20:24 Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20:20 Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει
20:12 Νίκος Πολυδερόπουλος: Πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του – «Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών»
20:08 Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:00 Φοίβος Καρακίτσος: «Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη»
19:51 Σε παιχνίδι διαφήμιση η Ένωση νίκησε 81-80 τους «μελανόλευκους», ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά
19:48 Κλίντον για Έπσταϊν: Ζητούν δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο – «Να τελειώνουμε με τα παιχνίδια»
19:40 Αχαΐα: Συλλυπητήρια Κατσανιώτη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο – «Άνθρωπος με ήθος και δύναμη»
19:36 Πάτρα: «Ποτάμι» και πάλι η Ακτή Δυμαίων – «Έκλεισε» για τρίτη φορά μέσα στον Φεβρουάριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ