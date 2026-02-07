Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars

Η κανονική περίοδος του W Rising Stars οδεύει προς την ολοκλήρωσή της με τη διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου γύρου που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγώνες του τελευταίου γύρου, από τα αποτελέσματα του οποίου θα κριθούν οι ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το Final 4 του τουρνουά τον Μάρτιο, θα διεξαχθούν στο Promitheas Park και στο Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης και 11η αγωνιστικής έχει ως εξής:

8 Φεβρουαρίου 2026

Promitheas Park

15.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΑΣ Προμηθέας Πάτρας

17.15 Πρωτέας Βούλας-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

19.30 Παναθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου

Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας

15.00 Πιερικός Αρχέλαος-Παναθλητικός

17.15 Νικόπολη Πρέβεζας-Άρης

19.30 ΠΑΟΚ-W Rising Stars U16

9 Φεβρουαρίου 2026

Promitheas Park

11.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας

13.15 Ανόρθωσις Βόλου-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

15.30 ΑΣ Προμηθέας Πάτρας-Παναθηναϊκός

Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας

10.00 Άρης-Πιερικός Αρχέλαος

12.15 W Rising Stars U16-Νικόπολη Πρέβεζας

14.30 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ

Βαθμολογία

(Σε 9 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 8-1 17

2. Ανόρθωσις Βόλου 8-1 17

3. Παναθηναϊκός 7-2 16

4. Παναθλητικός 7-2 16

5. Πρωτέας Βούλας 7-2 16

6. WRSU16 4-5 13

7. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4-5 13

8. ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 4-5 13

9. ΑΣ Προμηθέας Πάτρας 2-7 11

10. Πιερικός Αρχέλαος 2-7 11

11. Άρης 1-8 10

12. Νικόπολη Πρέβεζας 0-9 9

