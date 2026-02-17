Η Πάτρα λάμπει με καρναβαλικό φως ΦΩΤΟ

Η Πάτρα φορώντας τα πολύ καλά καρναβαλικά της και τις νύχτες, οδεύει στις τελευταίες μέρες του Καρναβαλιού.

Η εορταστική όψη της πρωτεύουσας του Καρναβαλιού που ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους επισκέπτες της για την κορύφωση του κεφιού, λάμπει με τον εντυπωσιακό φωτισμό του καρναβαλικού διάκοσμου που έχει προσδώσει φαντασμαγορία και αποκριάτικη ατμόσφαιρα στους δρόμους, στις πλατείες, σε εμβληματικά κτίρια και στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Μέχρι το τέλος της καρναβαλικής περιόδου, στις 22 Φεβρουαρίου οι βόλτες Πατρινών και επισκεπτών γίνονται σε άπλετο καρναβαλικό φως.

Τα στοιχεία του καρναβαλικού φωτισμού σχεδιάστηκαν, δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν από τους εργαζόμενους του Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να φωτιστεί η πόλη και να έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

