Η Πάτρα πρώτη στο «Εξοικονομώ»: Πάνω από 1000 κατοικίες στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης

Τα δεδομένα του προγράμματος «Εξοικονομώ» για την περίοδο 2024–2025 αποτυπώνουν μια δυναμική εικόνα με ξεκάθαρη πρωταγωνίστρια την Πάτρα. Η αχαϊκή πρωτεύουσα καταγράφει τον υψηλότερο απόλυτο αριθμό κατοικιών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην αιχμή της ενεργειακής αναβάθμισης του οικιστικού της αποθέματος. Την ίδια στιγμή, όμως, η εκτεταμένη ανακαίνιση κατοικιών φαίνεται να συνδέεται με αυξητικές πιέσεις στην αγορά ενοικίων, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος στέγασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, η ανάλυση αφορά τις κατοικίες που εντάχθηκαν οριστικά στο πρόγραμμα και εξετάζονται σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων ακινήτων, δηλαδή κυρίως όσων κατασκευάστηκαν έως το 2011. Ετσι προκύπτει όχι μόνο ο όγκος των παρεμβάσεων, αλλά και το ποσοστό διείσδυσης σε κάθε πόλη.

Η Πάτρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 1.009 κατοικίες ενταγμένες στο «Εξοικονομώ» μέσα στη διετία, κατακτώντας την πρώτη θέση σε απόλυτους αριθμούς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώνεται στο 0,82% του επιλέξιμου αποθέματος, στοιχείο που δείχνει ότι, παρά τη μεγάλη κινητικότητα, η παρέμβαση αφορά λιγότερα από 1 στα 100 δυνητικά επιλέξιμα σπίτια.

Σε σύγκριση, άλλες πόλεις εμφανίζουν διαφορετική εικόνα. Τα Ιωάννινα, με 953 κατοικίες, καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής (1,44%), ενώ η Λάρισα κινείται σε παρόμοια αναλογία με την Πάτρα. Αντίθετα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρά τον σημαντικό αριθμό εντάξεων, το ποσοστό παραμένει χαμηλό λόγω του τεράστιου κτιριακού αποθέματος.

Ωστόσο, η συγκέντρωση τόσων ανακαινίσεων στην Πάτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει ήδη αλλάξει την εικόνα πολλών γειτονιών, με αναβαθμισμένες όψεις και ενεργειακά βελτιωμένα διαμερίσματα.

Η βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών συνοδεύεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, από αυξήσεις στα ζητούμενα μισθώματα, καθώς τα ανακαινισμένα ακίνητα διατίθενται σε υψηλότερες τιμές. Ετσι, ενώ το πρόγραμμα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και την αξία της περιουσίας, δημιουργεί ταυτόχρονα νέα δεδομένα για ενοικιαστές και φοιτητές.

Μεταξύ 2017 και 2023 τα ενοίκια στην Πάτρα αυξήθηκαν έως και 55% -ειδικά στη φοιτητική στέγη- και μέσα στο 2024 καταγράφηκε περαιτέρω άνοδος 5–6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε επίπεδο δεκαετίας (2015–2024), οι τιμές των φοιτητικών ενοικίων σχεδόν διπλασιάστηκαν (≈112–115%), κατατάσσοντας την Πάτρα ανάμεσα στις πόλεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ελλάδα πίσω από την Αθήνα.

Σύμφωνα με διαθέσιμες αγγελίες για το 2025, οι μέσες ζητούμενες τιμές μίσθωσης κατοικιών στην Πάτρα κυμαίνονται περίπου 7–8,90 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως, με υψηλότερα επίπεδα στο κέντρο της πόλης.

Συνολικά, η περίπτωση της Πάτρας αναδεικνύει διττό αποτέλεσμα: πρωτιά στην ενεργειακή αναβάθμιση και αισθητή ανανέωση του αστικού τοπίου, αλλά και αυξανόμενη πίεση στην αγορά ενοικίασης, που μεταβάλλει τις ισορροπίες στη στέγη.

