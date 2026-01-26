Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά

Βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους της Πάτρας. Τραγωδίες στην Παραλία και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρριου

26 Ιαν. 2026 10:30
Βαρύ είναι το κλίμα στην Πάτρα μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας.
Θύματα είναι δύο νέα παιδιά, ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας και η 17χρονη Αγγελική Δρίβα, που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.
Ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας, θύμα του τροχαίου στην Παραλία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα από τις αρμόδιες Αρχές, το ΙΧ κινούνταν στο ρεύμα προς Πύργο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 19χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη, σε σημείο όπου υπάρχει κόμβος και σήμανση.

Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά δυνατή. Από τη σφοδρότητα, το αυτοκίνητο υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές και κυριολεκτικά παραμορφώθηκε. Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Τροχαίας, ενώ συγκεντρώθηκαν και διερχόμενοι οδηγοί που είδαν το δυστύχημα. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν αμέσως να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες από τα συντρίμμια. Η περίπτωση όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς το αυτοκίνητο είχε γίνει μία άμορφη μάζα σιδηρικών. Οταν κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά, δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και η 17χρονη στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να στους επαναφέρουν δεν τα κατάφεραν και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα σημείο με αυξημένη κίνηση, ειδικά τις βραδινές ώρες, καθώς πρόκειται για βασικό άξονα σύνδεσης της πόλης με τις νότιες περιοχές της Πάτρας.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών έχουν αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αιτίες και οι συνθήκες του δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όλα τα δεδομένα: η κατάσταση του δρόμου, η σήμανση, οι συνθήκες οδήγησης, οι μαρτυρίες, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Χτες το πρωί, στο σημείο του δυστυχήματος φίλοι και γνωστοί των δύο παιδιών, άφησαν λουλούδια και κεράκια στη μνήμη τους. Η πόλη παρακολουθεί συγκλονισμένη, με ένα ακόμη τροχαίο να υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύκολα μπορεί να κοπεί το νήμα της ζωής, ειδικά όταν οι συνθήκες στον δρόμο αλλάζουν μέσα σε μια στιγμή.

ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Λίγες ώρες νωρίτερα, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου σημειώθηκε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο. Θύμα ήταν ο 25χρονος Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος από τη Ναύπακτο, εργαζόμενος στον χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με  πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

