Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά

Βαρύ είναι το κλίμα στην Πάτρα μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας.

Θύματα είναι δύο νέα παιδιά, ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας και η 17χρονη Αγγελική Δρίβα, που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.