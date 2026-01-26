Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά

Βαρύ είναι το κλίμα στην Πάτρα μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας.
Θύματα είναι δύο νέα παιδιά, ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας και η 17χρονη Αγγελική Δρίβα, που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.
Ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας, θύμα του τροχαίου στην Παραλία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα από τις αρμόδιες Αρχές, το ΙΧ κινούνταν στο ρεύμα προς Πύργο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 19χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη, σε σημείο όπου υπάρχει κόμβος και σήμανση.
