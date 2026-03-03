Η Πάτρα της Καινοτομίας: Ο 5ετής φοιτητής Ιατρικής που εντυπωσίασε στο Patras IQ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ιωάννη Σιώκου στην 9η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, όπου παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή πλατφόρμα HEAL Simulations. Η παρουσίαση κέντρισε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών εκπροσώπων και επαγγελματιών του τομέα της υγείας, αναδεικνύοντας το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης μέσα από το ταλέντο ενός νέου επιστήμονα της πόλης μας.

Ο πατρινός Ιωάννης Σιώκος αποτελεί παράδειγμα συνδυασμού αριστείας και πολυδιάστατης δράσης. Φοιτητής Ιατρικής στο 5ο έτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ταυτόχρονα ενεργός αθλητής του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, μεταφέρει τη στρατηγική σκέψη και την πειθαρχία της θάλασσας στο πεδίο της ιατρικής καινοτομίας.

Το HEAL Simulations είναι δικό του δημιούργημα, καθώς συνδυάζοντας το πάθος του για τον προγραμματισμό με τις ιατρικές γνώσεις του, κατάφερε να αναπτύξει και εξελίξει μόνος του μια πλατφόρμα που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της χειρουργικής εκπαίδευσης.

Η Εφαρμογή της Εικονικής Πραγματικότητας στην Ιατρική – Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης χειρουργικών επεμβάσεων μέσω Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Στο περίπτερο της έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την επέμβαση χολοκυστεκτομή ή αλλιώς «αφαίρεση χολής» . Η τεχνολογία επιτρέπει στους χειρουργούς να μάθουν τους χρόνους του χειρουργείου, με ασφάλεια, ακρίβεια και επαναληψιμότητα.

Κατά τη διάρκεια του Patras IQ, ο Ιωάννης Σιώκος πραγματοποίησε μια σειρά από επαφές που επιβεβαίωσαν την αξία της εξωστρέφειας: Έγινε παρουσίαση του συστήματος σε ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εξήραν την προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου που καινοτομεί στον τόπο του.

Πλήθος επισκεπτών αλληλεπίδρασε με το περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας, αναλαμβάνοντας ρόλο χειρουργού και βιώνοντας με εντυπωσιακό ρεαλισμό τις συνθήκες μιας πραγματικής επέμβασης.

«Το HealSimulations γεννήθηκε από την ανάγκη μου να βρω έναν αποτελεσματικό τρόπο πρακτικής εξάσκησης. Συνδυάζοντας τον προγραμματισμό με την ιατρική, στόχος μου είναι να προσφέρω στους συναδέλφους μου ένα εργαλείο που κάνει την εκπαίδευση πιο εύκολα προσβάσιμη και ασφαλή», δήλωσε ο Ιωάννης Σιώκος.

Το Patras IQ αποτελεί έναν θεσμό-ορόσημο για την καινοτομία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η Πάτρα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για να πρωταγωνιστήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



