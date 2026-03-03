Η Πάτρα της Καινοτομίας: Ο 5ετής φοιτητής Ιατρικής που εντυπωσίασε στο Patras IQ

Ο πατρινός Ιωάννης Σιώκος αποτελεί παράδειγμα συνδυασμού αριστείας και πολυδιάστατης δράσης.

Η Πάτρα της Καινοτομίας: Ο 5ετής φοιτητής Ιατρικής που εντυπωσίασε στο Patras IQ
03 Μαρ. 2026 12:39
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ιωάννη Σιώκου στην 9η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, όπου παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή πλατφόρμα HEAL Simulations. Η παρουσίαση κέντρισε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών εκπροσώπων και επαγγελματιών του τομέα της υγείας, αναδεικνύοντας το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης μέσα από το ταλέντο ενός νέου επιστήμονα της πόλης μας.

Ο πατρινός Ιωάννης Σιώκος αποτελεί παράδειγμα συνδυασμού αριστείας και πολυδιάστατης δράσης. Φοιτητής Ιατρικής στο 5ο έτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ταυτόχρονα ενεργός αθλητής του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, μεταφέρει τη στρατηγική σκέψη και την πειθαρχία της θάλασσας στο πεδίο της ιατρικής καινοτομίας.

Η Πάτρα της Καινοτομίας: Ο 5ετής φοιτητής Ιατρικής που εντυπωσίασε στο Patras IQ

Το HEAL Simulations είναι δικό του δημιούργημα, καθώς συνδυάζοντας το πάθος του για τον προγραμματισμό με τις ιατρικές γνώσεις του, κατάφερε να αναπτύξει και εξελίξει μόνος του μια πλατφόρμα που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της χειρουργικής εκπαίδευσης.

Η Εφαρμογή της Εικονικής Πραγματικότητας στην Ιατρική – Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης χειρουργικών επεμβάσεων μέσω Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Στο περίπτερο της έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την επέμβαση χολοκυστεκτομή ή αλλιώς «αφαίρεση χολής» . Η τεχνολογία επιτρέπει στους χειρουργούς να μάθουν τους χρόνους του χειρουργείου, με ασφάλεια, ακρίβεια και επαναληψιμότητα.

Κατά τη διάρκεια του Patras IQ, ο Ιωάννης Σιώκος πραγματοποίησε μια σειρά από επαφές που επιβεβαίωσαν την αξία της εξωστρέφειας: Έγινε παρουσίαση του συστήματος σε ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εξήραν την προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου που καινοτομεί στον τόπο του.

Η Πάτρα της Καινοτομίας: Ο 5ετής φοιτητής Ιατρικής που εντυπωσίασε στο Patras IQ

Πλήθος επισκεπτών αλληλεπίδρασε με το περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας, αναλαμβάνοντας ρόλο χειρουργού και βιώνοντας με εντυπωσιακό ρεαλισμό τις συνθήκες μιας πραγματικής επέμβασης.

«Το HealSimulations γεννήθηκε από την ανάγκη μου να βρω έναν αποτελεσματικό τρόπο πρακτικής εξάσκησης. Συνδυάζοντας τον προγραμματισμό με την ιατρική, στόχος μου είναι να προσφέρω στους συναδέλφους μου ένα εργαλείο που κάνει την εκπαίδευση πιο εύκολα προσβάσιμη και ασφαλή», δήλωσε ο Ιωάννης Σιώκος.

Το Patras IQ αποτελεί έναν θεσμό-ορόσημο για την καινοτομία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η Πάτρα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για να πρωταγωνιστήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
16:50 Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ