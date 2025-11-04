Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας

Μια μεγάλη βραδιά αλληλεγγύης ετοιμάζει η Πάτρα στις 15 Νοεμβρίου. Η φιλανθρωπική συναυλία στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ενώνει καλλιτέχνες, χορωδίες και πολίτες με κοινό σκοπό τη στήριξη των πυρόπληκτων οικογενειών της Αχαΐας.

04 Νοέ. 2025 13:23
Pelop News

Μουσική, ελπίδα και συγκίνηση θα πλημμυρίσουν τη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 20:00, στη Φιλανθρωπική Συναυλία για τους Πυρόπληκτους της Αχαΐας. Την εκδήλωση διοργανώνει η Co2gether, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, εθελοντών πυροσβεστών και πυρόπληκτων της περιοχής.

Η συναυλία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βραδιά ενότητας και ανθρωπιάς, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση των πυρόπληκτων οικογενειών της Αχαΐας. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, «κάθε εισιτήριο είναι μια πράξη αγάπης».

Στη σκηνή θα ανέβουν:

  • η σοπράνο Λένα Σουρμελή,
  • η πιανίστα Έλενα Φέντκο,
  • η Παιδική Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας,
  • η Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού “Ροές”,
  • οι BelCantes & Belles Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας,
  • η Παιδική Χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας,
  • το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων,
  • και το Περί Χορού Εμμέλεια.

Η πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, σχολείων και συλλόγων, επιδιώκει να στείλει το μήνυμα ότι η Δυτική Ελλάδα παραμένει ενωμένη και έμπρακτα αλληλέγγυα σε όσους δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στα σημεία πώλησης στην Πάτρα (Co2gether, Βιβλιοπωλείο Πίξελ, Ζαχαροπλαστείο Μουσελίν, Καφέ Si Doux) και μέσω της πλατφόρμας more.com.

Οι διοργανωτές καλούν όλους να συμμετάσχουν: «Ελάτε να ενώσουμε φωνές, ψυχές και καρδιές για έναν κοινό σκοπό. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».
