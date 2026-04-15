Η Πατρινή Λίλα Μπακλέση ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος με χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram

Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε η Λίλα Μπακλέση, σκορπίζοντας χαμόγελα στους φίλους και στους ακολούθους της στα social media. Η γνωστή ηθοποιός, που κατάγεται από την Πάτρα, δημοσίευσε την Τετάρτη 15 Απριλίου ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να μοιραστεί το νέο με τρυφερότητα αλλά και με τη δική της χαρακτηριστική αίσθηση του χιούμορ.

Στο βίντεο εμφανίζεται με μακρύ φόρεμα, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της, σε μια ήρεμη και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή. Τη δημοσίευση συνόδευσε με μια λεζάντα που τράβηξε αμέσως την προσοχή, γράφοντας: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι». Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να γίνει αμέσως σαφές πως η ηθοποιός διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πολύ γρήγορα ευχές και μηνύματα αγάπης, με φίλους, συναδέλφους και ακόλουθους να της στέλνουν δημόσια τις ευχές τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της. Δημοσιεύματα που ακολούθησαν την ανάρτηση αναφέρουν ότι η Λίλα Μπακλέση περιμένει το πρώτο της παιδί, χωρίς η ίδια να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από το βίντεο της ανακοίνωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Baklesi Lila (@baklesi_lila)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



