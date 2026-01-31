Η Πέγκυ Ζήνα τραγουδά «Ματώνω» ως… Αμαλία και το TikTok αποθεώνει ΒΙΝΤΕΟ

Μια σκηνή που οι fans περίμεναν χρόνια έγινε επιτέλους πραγματικότητα, με την Πέγκυ Ζήνα να «επιστρέφει» στο Παρά Πέντε και να προκαλεί νέο viral κύμα στα social media.

31 Ιαν. 2026 10:48
Pelop News

Ένα βίντεο που συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ και pop κουλτούρα έκανε θραύση στο TikTok, με την Πέγκυ Ζήνα να ερμηνεύει ξανά το «Ματώνω», αυτή τη φορά μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Αμαλίας από το Παρά Πέντε.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται καθισμένη χαλαρά στην καρέκλα της, συγχρονίζοντας τα χείλη της όχι με τη δική της φωνή, αλλά με εκείνη της Αμαλίας, όπως την είχε αποδώσει η Ζέτα Μακρυπούλια σε μία από τις πιο αξέχαστες και viral σκηνές της σειράς. Το χαρακτηριστικό «παχύ» λ και ν παραμένουν αναλλοίωτα, κάνοντας το αποτέλεσμα ακόμα πιο απολαυστικό.

@eirini_kotsaki_pro_mua ΟΤΑν η Πέγκυ Ζήνα τραγουδάει Αμαλία 😂😂😂😂 @• Peggy Zina • #foruyou #tik_tok_ #peggyzina @Athens_House_Evi_Lepenioti @peggyzina_official ♬ original sound – greek_ataka

Το βίντεο ανέβηκε από τη make-up artist της Πέγκυ Ζήνα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άρχισε να διαδίδεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις. Η λεζάντα «Όταν η Πέγκυ Ζήνα τραγουδά Αμαλία» στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει τον ενθουσιασμό των χρηστών.

Στα σχόλια, οι fans έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την τραγουδίστρια «είδωλο», με πολλούς να γράφουν πως «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη», επιβεβαιώνοντας ότι, χρόνια μετά το τέλος του Παρά Πέντε, η Αμαλία εξακολουθεί να έχει περίοπτη θέση στη συλλογική τηλεοπτική μνήμη.

