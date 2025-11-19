Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast

Το OlympianBreakfast – Ολυμπιακό Πρωινό, το νέο brand που ενώνει την παράδοση και τη γαστρονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Olympian Land αποτελεί θεσμοθετημένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναδεικνύει τα ποιοτικά και αυθεντικά τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας παράλληλα την ταυτότητα και την προβολή του τουριστικού μας προορισμού.

Μέσα από μια ενιαία ταυτότητα, το brand φέρνει στο προσκήνιο τις γεύσεις της Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύει τους τοπικούς παραγωγούς και ενισχύει το προφίλ των επιχειρήσεών μας, προσφέροντας ένα αυθεντικό, ποιοτικό ελληνικό πρωινό.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Moxy (Πάτρα) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του Παραδοσιακού Πρωινού, την οποία θα τιμήσει με την παρουσίαση της, η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Άντζελα Βαρελά.

