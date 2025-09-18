Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την προώθηση του Προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού, «Τουρισμός για Όλους 2025»

Με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει τη στρατηγική της για την τουριστική ανάπτυξη, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και τον πλούτο της περιοχής, μέσα από συνέργειες που υπηρετούν την εθνική τουριστική πολιτική.

18 Σεπ. 2025 18:15
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Κοινωνία της Πληροφορίας, συμμετέχει ενεργά στην επικοινωνιακή καμπάνια του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025».

Για τις ανάγκες της καμπάνιας παραχωρήθηκε φωτογραφικό υλικό από την επίσημη τουριστική ιστοσελίδα «Olympian Land» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο τουριστικής εξωστρέφειας και προβολής, συγκεντρώνοντας και προβάλλοντας το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το φωτογραφικό υλικό, θα αξιοποιηθεί σε προωθητικές ενέργειες του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025» (ηλεκτρονικές εφαρμογές και κοινωνικά μέσα δικτύωσης).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος, δήλωσε: «Με συνέπεια και όραμα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να αναδείξει τον φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό της πλούτο. Η συμμετοχή μας στην καμπάνια του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της ισότιμης πρόσβασης στον τουρισμό».

 
