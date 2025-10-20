Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά

Η συμμετοχή της ΠΔΕ στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Δημόσιας Υγείας απέναντι στις προκλήσεις που προκαλούν οι κλιματικές μεταβολές

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά
20 Οκτ. 2025 15:56
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference”, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, στα Χανιά Κρήτης. Το συνέδριο συγκέντρωσε επιστήμονες, ερευνητές και στελέχη δημόσιας υγείας από όλο τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω φορέων (vector-borne diseases) και τη σχέση τους με την κλιματική αλλαγή.

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο SOVE πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας και τέλεσε υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.  Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, στέλεχος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας και Τεχνικό Σημείο Επαφής (Technical Point) του Δικτύου “Regions for Health Network (RHN)” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η συμμετοχή της ΠΔΕ στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Δημόσιας Υγείας απέναντι στις προκλήσεις που προκαλούν οι κλιματικές μεταβολές. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Δίκτυο των Περιφερειών για την Υγεία (RHN), η ΠΔΕ επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών πρόληψης, προαγωγής και προστασίας της υγείας των πολιτών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2025 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Κουνουπιών (EMCA – European Mosquito Control Association), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διασύνδεσή της με διεθνή δίκτυα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα διαχείρισης διαβιβαστών.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που εντάσσονται στους στόχους της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα τη σύνδεση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής με τη Δημόσια Υγεία, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης “Μία Υγεία – One Health”, αναγνωρίζοντας ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, σε δηλώσεις της, υπογράμμισε:
«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ένα διεθνές συνέδριο τόσο υψηλού κύρους, όπως το “Society for Vector Ecology Conference”, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας επιστημόνων και φορέων της αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών σε θέματα πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών είναι πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει συνεχώς τα δεδομένα και μας καλεί να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ετοιμότητα και ανθεκτικότητα».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Πάτρα: Χαρτογραφήθηκε ο θόρυβος της πόλης – Οι Πατρινοί έχουν χάσει τον ύπνο τους ΜΕΛΕΤΗ
16:52 Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν 70χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
16:44 Αύριο στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Σε κελί 11 τετραγωνικών με τηλεόραση
16:36 Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και εκπαίδευσης στη χρήση Απινιδωτή από το Πανεπιστήμιο Πατρών
16:28 Αντισύλληψη: Σημασία, μέθοδοι και μύθοι – Τι πρέπει να γνωρίζετε
16:26 Αναγέννηση στις πλατείες της Πάτρας: Μελέτη του Δήμου για τα συντριβάνια αλλάζει το τοπίο της πόλης
16:20 Μενδώνη για το φιλανθρωπικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: «Προκλητική αδιαφορία για τα Γλυπτά»
16:12 Ο Οινοτουρισμός στην Πελοπόννησο: Ένα ταξίδι στις ρίζες του ελληνικού κρασιού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας!
16:04 Πάτρα – Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: Ταυτοποίηση ενός ακόμα ατόμου – Συνεχίζεται η έρευνα
15:56 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά
15:48 Φλικ για Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση»
15:40 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας χαρτογραφεί το Τεχνολογικό Οικοσύστημα της Πάτρας
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
15:24 Χαμενεΐ σε Τραμπ για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: «Συνέχισε να ονειρεύεσαι»
15:16 Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»
15:08 Αλεξόπουλος στον ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δεν πάει άλλο… Ζητώ άμεση και ξεκάθαρη δράση»
15:00 Κίνημα για μια καθαρή Πάτρα: Πολίτες συγκεντρώνουν υπογραφές διαμαρτυρίας για την καθαριότητα
15:00 Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης μέσα στο τμήμα – 35χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει ΒΙΝΤΕΟ
14:53 Καθηγητές Κτηνιατρικής για την ευλογιά των προβάτων: «Όχι σε παράνομα εμβόλια – Μόνη λύση η βιοασφάλεια και η επιστημονική τεκμηρίωση»
14:49 Χρυσοχοΐδης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό – Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ