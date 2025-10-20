Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference”, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, στα Χανιά Κρήτης. Το συνέδριο συγκέντρωσε επιστήμονες, ερευνητές και στελέχη δημόσιας υγείας από όλο τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω φορέων (vector-borne diseases) και τη σχέση τους με την κλιματική αλλαγή.

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο SOVE πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας και τέλεσε υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, στέλεχος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας και Τεχνικό Σημείο Επαφής (Technical Point) του Δικτύου “Regions for Health Network (RHN)” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η συμμετοχή της ΠΔΕ στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Δημόσιας Υγείας απέναντι στις προκλήσεις που προκαλούν οι κλιματικές μεταβολές. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Δίκτυο των Περιφερειών για την Υγεία (RHN), η ΠΔΕ επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών πρόληψης, προαγωγής και προστασίας της υγείας των πολιτών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2025 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Κουνουπιών (EMCA – European Mosquito Control Association), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διασύνδεσή της με διεθνή δίκτυα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα διαχείρισης διαβιβαστών.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που εντάσσονται στους στόχους της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα τη σύνδεση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής με τη Δημόσια Υγεία, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης “Μία Υγεία – One Health”, αναγνωρίζοντας ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, σε δηλώσεις της, υπογράμμισε:

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ένα διεθνές συνέδριο τόσο υψηλού κύρους, όπως το “Society for Vector Ecology Conference”, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας επιστημόνων και φορέων της αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών σε θέματα πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών είναι πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει συνεχώς τα δεδομένα και μας καλεί να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ετοιμότητα και ανθεκτικότητα».

