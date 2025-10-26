Η Περιφέρεια ετοιμάζει μελέτη για τον Αθλητικό Τουρισμό
Στο πρόσφατο άρθρο που γράψαμε σχετικά με την αύξηση των πληροτήτων στα ξενοδοχεία της Πάτρας, έγινε αναφορά στην άνοδο του αθλητικού Τουρισμού τον τελευταίο χρόνο.
Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος έχει παραγγέλλει μελέτη για να αξιολογηθούν οι δυνατότητες της Αχαΐας στον Αθλητικό Τουρισμό.
“Ο αθλητισμός είναι δύναμη ενότητας, πολιτισμού και ανάπτυξης είναι η έκφραση του πνεύματος, του σώματος και της συνεργασίας.
Κι εδώ, στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας — στη γη που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες — ο αθλητισμός αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση: γίνεται μοχλός τουριστικής και κοινωνικής αναγέννησης” είναι το σχόλιο του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News