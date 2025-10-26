Η Περιφέρεια ετοιμάζει μελέτη για τον Αθλητικό Τουρισμό

Η Περιφέρεια ετοιμάζει μελέτη για τον Αθλητικό Τουρισμό
26 Οκτ. 2025 18:08
Pelop News

Στο πρόσφατο άρθρο που γράψαμε σχετικά με την αύξηση των πληροτήτων στα ξενοδοχεία της Πάτρας, έγινε αναφορά στην άνοδο του αθλητικού Τουρισμού τον τελευταίο χρόνο.

Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος έχει παραγγέλλει μελέτη για να αξιολογηθούν οι δυνατότητες της Αχαΐας στον Αθλητικό Τουρισμό.

“Ο αθλητισμός είναι δύναμη ενότητας, πολιτισμού και ανάπτυξης είναι η έκφραση του πνεύματος, του σώματος και της συνεργασίας.

Κι εδώ, στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας — στη γη που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες — ο αθλητισμός αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση: γίνεται μοχλός τουριστικής και κοινωνικής αναγέννησης” είναι το σχόλιο του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.
