Η περιγραφή του Σαρκοζί: «Καλωσόρισες στην κόλαση»

Στη Γαλλία το νέο βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί, με τίτλο «Το Ημερολόγιο Ενός Κρατουμένου», κυκλοφόρησε σήμερα (10/12/2025), αποκαλύπτοντας πώς ο πρώην πρόεδρος βίωσε τις 20 ημέρες εγκλεισμού του στη φυλακή Λα Σαντέ, όπου οδηγήθηκε για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη.

«Έπρεπε να διαλέξω ποιο παιδί μου θα σώσω», συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας που άφησε τον γιο της για να σώσει τις κόρες της από τη σφαγή της Χαμάς

Στο 216 σελίδων βιβλίο του, ο Σαρκοζί περιγράφει τη φυλακή ως έναν «γκρίζο κόσμο απάνθρωπης βίας», ενώ επιμένει στην πλήρη αθωότητά του. Παρότι κρατήθηκε σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας, οι συνθήκες που αφηγείται δείχνουν, όπως γράφει, έναν χώρο «σκληρό» και «εκκωφαντικό».

«Σαν φθηνό ξενοδοχείο – εκτός από τη θωρακισμένη πόρτα και τα κάγκελα»

Ο πρώην πρόεδρος γράφει ότι το κελί του θύμιζε «φθηνό ξενοδοχείο», με σκληρό στρώμα, μαξιλάρι από πλαστικό υλικό και ένα ντους που έβγαζε «αδύναμη ροή νερού» πριν ξανακλείσει σαν να είχε χρονοδιακόπτη.

Το άνοιγμα του παραθύρου την πρώτη ημέρα αποκάλυψε έναν κρατούμενο που χτυπούσε ασταμάτητα τα κάγκελα με μεταλλικό αντικείμενο. «Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλωσόρισες στην κόλαση», σημειώνει.

Ο Σαρκοζί δηλώνει ότι απέρριψε το φαγητό της φυλακής – το οποίο περιγράφει ως μικρές πλαστικές μερίδες με μια «λασπωμένη μπαγκέτα» – και επέλεξε να τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με γαλακτοκομικά, μπάρες δημητριακών, νερό και χυμούς. Η άσκηση περιοριζόταν σε μία ώρα ημερησίως σε έναν μικρό χώρο γυμναστηρίου με απλό διάδρομο.

Παράλληλα, περιγράφει με λεπτομέρειες τη ρουτίνα του: «Ξύπνημα νωρίς, στρώσιμο του κρεβατιού, πλύσιμο, ξύρισμα, σωστό ντύσιμο. Όχι πιτζάμες, όχι αμέλεια».

Πολιτικές τοποθετήσεις μέσα από το κελί

Στο βιβλίο, ο Σαρκοζί επαναλαμβάνει ότι είναι «πλήρως αθώος» και δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα για να το αποδείξει: «Όσο έχω ανάσα στο σώμα μου θα πολεμώ με όλες μου τις δυνάμεις».

Κάνει επίσης πολιτικές παρεμβάσεις για το μέλλον του κόμματός του, των Ρεπουμπλικάνων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αναζητήσουν γέφυρες με ψηφοφόρους της άκρας δεξιάς. Αποκαλύπτει ακόμη ότι μίλησε τηλεφωνικά από τη φυλακή με τη Μαρίν Λεπέν, σημειώνοντας πως το κόμμα της «δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία», παρότι –όπως γράφει– υπάρχουν πρόσωπα στο Εθνικό Ράλι που «παραμένουν προβληματικά».

Ο πρώην πρόεδρος αναφέρεται και στη σχέση του με τον Εμανουέλ Μακρόν. Όπως υποστηρίζει, ο Γάλλος πρόεδρος τον ενημέρωσε για πιθανά ζητήματα ασφαλείας στη Λα Σαντέ και του πρότεινε μεταγωγή, την οποία ο Σαρκοζί αρνήθηκε.

Αντ’ αυτού, δύο αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στο διπλανό κελί για συνεχή φύλαξη. Η ρήξη στις σχέσεις τους, σύμφωνα με τον Σαρκοζί, ήρθε αργότερα, όταν ο Μακρόν δεν παρενέβη προκειμένου να αποτραπεί η αφαίρεση του Παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής.

Η επόμενη ημέρα για τον Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ύστερα από 20 ημέρες στο κελί και θα εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον, με ηλεκτρονική επιτήρηση ή άλλες ρυθμίσεις που θα καθορίσει δικαστής. Η έφεσή του κατά της καταδίκης έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2026.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον όμιλο του δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ, και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους εμπορικούς τίτλους της εορταστικής περιόδου του 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



