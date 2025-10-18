Η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής της: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε στον αέρα της Φαίης Μαυραγάνη BINTEO

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοψε τη συνέντευξή της και αποχώρησε από το πλατό της εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη, μετά από ερώτηση που αφορούσε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

18 Οκτ. 2025 10:36
Αιφνιδιαστική ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (18 Οκτωβρίου) στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε ξαφνικά από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της.

Η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί για τις 8:00 το πρωί, όμως –όπως ανέφερε η παρουσιάστρια– η κ. Κωνσταντοπούλου έφτασε στο πλατό περίπου στις 8:20. Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», προκαλώντας αμέσως την αντίδραση της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

«Αχ, μην μου ξεκινάτε σας παρακαλώ. Φαίη μου γλυκιά, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν τέθηκε στη συζήτηση και το όνομα του Πάνου Ρούτσι, με την ίδια να αρνείται εκ νέου να σχολιάσει. Λίγο αργότερα, αφαίρεσε το μικρόφωνό της και αποχώρησε από το στούντιο, αφήνοντας άφωνους τους συντελεστές της εκπομπής.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη σχολίασε on air: «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει».


Κλείνοντας, η παρουσιάστρια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».
