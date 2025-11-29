Η πιο ύπουλη συμπεριφορά που διαλύει τις σχέσεις: Τι προειδοποιούν οι ψυχολόγοι

Οι ειδικοί στις ανθρώπινες σχέσεις συμφωνούν πως αυτό που καταστρέφει μια σχέση δεν είναι πάντα οι μεγάλοι καβγάδες, τα οικονομικά προβλήματα ή η απιστία. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχει μια πολύ πιο ύπουλη και αθόρυβη συμπεριφορά που “ροκανίζει” τη συντροφικότητα εκ των έσω: η περιφρόνηση.

Όσο αθώο κι αν φαίνεται να γυρίσουμε τα μάτια μας ή να πετάξουμε μια σαρκαστική ατάκα, αυτά τα μικρά – αλλά επαναλαμβανόμενα – σημάδια έχουν τεράστια επίδραση στη δυναμική του ζευγαριού. Ο διεθνούς φήμης ψυχολόγος Dr. John Gottman, μετά από δεκαετίες μελέτης χιλιάδων ζευγαριών, επισημαίνει πως η περιφρόνηση αποτελεί τον πιο ισχυρό προγνωστικό δείκτη ότι μια σχέση οδηγείται προς τον χωρισμό. Μαζί με την κριτική, την αμυντικότητα και την απόσυρση, συνθέτει τα “τέσσερα καμπανάκια” που προαναγγέλλουν το διαζύγιο – με την περιφρόνηση να είναι η πιο τοξική από όλες.

Η περιφρόνηση εκδηλώνεται συχνά με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε: ειρωνικά σχόλια, υπερβολικές γκριμάτσες, κοροϊδευτικός τόνος, ή το γνωστό “ό,τι” που πετάμε απλώς για να λήξει η συζήτηση. Όλα μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα: «Δεν σε σέβομαι. Δεν σε παίρνω στα σοβαρά.» Και όταν αυτό το μήνυμα επαναλαμβάνεται, ο άλλος νιώθει μικρός, ασήμαντος, συναισθηματικά απορριπτέος.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και μια απλή φράση όπως το “whatever” μπορεί να λειτουργήσει ως μαχαιριά στη σχέση. Για εκείνον που το ακούει, μεταφράζεται σε: «Δεν με ενδιαφέρει τι λες.» Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται μια από τις πιο δηλητηριώδεις λέξεις σε έναν καβγά. Η ουσιαστική επικοινωνία απαιτεί διάθεση να ακούσουμε, όχι να υποτιμήσουμε.

Ο σαρκασμός αποτελεί επίσης παγίδα. Ακόμη κι αν πιστεύουμε πως “έτσι είμαστε” ή πως “έχουμε χιούμορ”, ο σύντροφός μας μπορεί να το βιώνει ως υποβόσκουσα επίθεση. Η περιφρόνηση σπάνια πηγάζει από μια απλή διαφωνία· συνήθως πηγάζει από ένα αίσθημα ανωτερότητας. Και αυτή η ανισορροπία, όταν παγιωθεί, δυσκολεύει την πραγματική οικειότητα.

Ακόμη και η γλώσσα του σώματος μπορεί να μεταδώσει περιφρόνηση: το να κοιτάμε αλλού όταν μας μιλούν, να σταυρώνουμε τα χέρια, να κάνουμε μορφασμούς ή να αναστενάζουμε με δυσφορία. Μπορεί να μην ειπωθεί ούτε μία λέξη, αλλά το μήνυμα φτάνει ξεκάθαρα στον άλλο.

Οι ψυχολόγοι συστήνουν να αντιμετωπίζουμε εγκαίρως τέτοιες συμπεριφορές με ειλικρίνεια και ψυχραιμία. Η άμεση έκφραση του τι μας ενοχλεί – χωρίς ειρωνεία ή απαξίωση – μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση έντασης και την απόσταση που δημιουργείται σιωπηλά.

Η περιφρόνηση δεν εμφανίζεται ξαφνικά· χτίζεται σιγά-σιγά. Όμως αν αναγνωριστεί εγκαίρως, η σχέση μπορεί όχι μόνο να σωθεί, αλλά και να γίνει ουσιαστικότερη και πιο σεβαστική.

