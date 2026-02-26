Η Πισπιρίγκου κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης, ποιο είναι το «εισιτήριο»

«Υπάρχει σκέψη για κατ’ οίκον έκτιση» δήλωσε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

26 Φεβ. 2026 10:37
Τις διαδικασίες για την αποφυλάκισή της, αναμένεται να κινήσει η καταδικασθείσα πρωτοδίκως σε τρις ισόβια για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς προτίθεται να περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για το αυτοάνοσο που έχει. Αν διαπιστωθεί ότι έχει αναπηρία άνω του 70%, τότε η καταδικασμένη μητέρα από την Πάτρα θα ζητήσει αποφυλάκιση.

Σε αυτή την περίπτωση, ή θα μεταβεί σε κάποιον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την περίπτωσή της, είτε θα επιστρέψει στο σπίτι της, έχοντας όμως «βραχιολάκι».

Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και είπε πως «η εικόνα της Ρούλας Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με το μπαστούνι αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και σοβαρά. Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία, έχει πρόβλημα στην ισορροπία και τη σταθερότητα. Πέρασε Ειδική Υγειονομική Επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και της χορήγησε ειδικό μπαστούνι για να μπορεί να μετακινείται.

Έχει υποβληθεί αίτημα να περάσει ΚΕΠΑ για να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας. Το ποσοστό που οδηγεί σε τυχόν αποφυλάκιση πρέπει να ξεπερνά το 70%. Έχει τεράστια κινητικά προβλήματα. Υπάρχουν μέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί ούτε από το κρεβάτι.

Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Αν το κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, να μην συνεχίσει την κράτηση εντός της φυλακής αλλά σε κάποιο άλλο ειδικά διαμορφωμένο μέρος ώστε να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Υπάρχει σκέψη για κατ’ οίκον έκτιση, θα δούμε αν προβλέπεται για τη δική της περίπτωση. Υποφέρει για τον θάνατο των παιδιών της και θέλει να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών της».

