Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου

H Φωτεινή Τριχά αναδείχθηκε κορυφαία πολίστρια στον κόσμο για το 2025 και από μικρή, φάνηκε ότι η πορεία της είναι προδιεγραμμένη για την κορυφή.

Στην οικογένεια του Σωτήρη και της Θάλειας Τριχά δεν υπήρχε προϊστορία στο πόλο. Τα παιδιά τους όμως έμελλε να ασκηθούν εκεί, να αισθανθούν το χλώριο και η Φωτεινή (το στερνοπούλι τους) να αναδειχτεί η κορυφαία παίκτρια του κόσμου, μόλις στα 20 της χρόνια! Μοναδικό, εξαιρετικό, απολύτως λογικό όμως με βάση την εξέλιξή της. Είναι αυτό που λέει ο λαός «από μικρή φαινότανε…».

Η καταγωγή του πατέρα είναι από το χωριό Μουτσιάρα των Τρικάλων, η μαμά έχει ρίζες και από Ήπειρο και από τη Κων/πολη. Ο παππούς είχε μαγαζί στον Πειραιά και «τράβηξε» όλη την οικογένεια που έχει ακόμα παιδιά την Ιφιγένεια (φανατική του πόλο), και τον Σπύρο (γεννημένος το 2003, δυο χρόνια πριν την Φωτεινή). Τις πρώτες βουτιές ο Σπύρος και η Φωτεινή τις έκαναν στο δημοτικό κολυμβητήριο του Αμαρουσίου, βασικά για να μάθουν κολύμβηση: «Ξεκίνησα να παίζω πόλο έξι χρόνων στον Τρίτωνα Αμαρουσίου. Εκανα κολύμπι πριν και με προσέγγισε ο προπονητής του πόλο, τότε, για να δοκιμάσω. Εντέλει, μου άρεσε και το ακολούθησα», λέει. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα στα δια-δημοτικά, δια-σχολικά πρωταθλήματα, αλλά το πρόβλημα ήταν πως ο Τρίτωνας χρησιμοποιούσε το ΟΑΚΑ και δεν ήταν εύκολη για την οικογένεια η καθημερινή μετάβαση. Ο πρώτος που…κάτι διέγνωσε στην Φωτεινή ήταν ο Στέφανος Λέανδρος και όταν έκλεισε το κεφάλαιο-Τρίτωνας, τα δυο αδέλφια συνέχισαν στον Νηρέα Χαλανδρίου. Ο Σπύρος έπαιζε τερματοφύλακας, η Φωτεινή είχε άλλα καθήκοντα. Την πρώτη χρονιά προπονήτρια ήταν η μετέπειτα διαιτητής, Θεοδώρα Μιχαηλίδου. Μετά ανέλαβαν η Ευτυχία Καραγιάννη με την Κατερίνα Οικονομοπούλου και μετέπειτα η Γεωργία Ελληνάκη, όλες τους μέλη της «χρυσής» φουρνιάς της Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Εκείνη βέβαια γεννήθηκε έναν χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς! Η Φωτεινή «ρουφούσε» γνώσεις από παντού. Στα 15 της αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της Α1 γυναικών 2019-20 (με 68 τέρματα) και ταυτόχρονα η πολυτιμότερη νέα πολίστρια του πρωταθλήματος, ενώ με τον Νηρέα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα Νεανίδων του 2019, χρυσό στο πρωτάθλημα Μίνι Κορασίδων του 2017, ασημένιο μετάλλιο στο Μίνι Κορασίδων 2018 και ασημένιο στο πρωτάθλημα Νεανίδων 2018.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 κι αφού είχε περάσει πλέον έξι χρόνια στην ομάδα του Νηρέα, η 15χρονη τότε περιφερειακός έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα της μετακομίζοντας στον Ολυμπιακό που είχε τότε τεχνικό τον Χάρη Παυλίδη. Είχε πει τότε στις πρώτες της δηλώσεις: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που κάνω αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πολύ η παρουσία μου στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ενταχθώ στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα για να δουλέψω σκληρά. Εύχομαι να έχουμε πάνω από όλα υγεία και να ολοκληρωθεί η σεζόν ομαλά». Με το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι έχει ήδη καταφέρει να πανηγυρίσει τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας (2021, 2022, 2023, 2024), ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας (2021, 2022, 2023, 2025), δυο Σούπερ Καπ Ελλάδας (2024, 2025), το Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2022 και βεβαίως τα Τσάμπιονς Λιγκ το 2021 και 2022. Τον Ιούλιο του 2024 ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιό της έως και το 2028.

Όταν πήγε στον Ολυμπιακό, ήταν ήδη μέλος στις Εθνικές Νέων Γυναικών και Νεανίδων, και είχε κληθεί και στην Εθνική Γυναικών. Ο Τάσος Παπαναστασίου («γάτος») τη είχε πρωτοκαλέσει το 2017 (12 ετών) για τους Βαλκανικούς Αγώνες στη Βουλγαρία. Το 2019 ηγήθηκε στην πορεία της εθνικής ομάδας προς το χάλκινο μετάλλιο στο 1ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων στο Κίρισι ενώ την ίδια χρονιά αγωνίσθηκε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων στο Βόλο. Στα 17 της το 2022 πλέον ως αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αναδείχθηκε MVP του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Νεανίδων στο Βελιγράδι όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Νωρίτερα, 29/12/20 στη Μάλαγα σε ένα φιλικό ματς με την Ισπανία, ο Τεό Λοράντος την είχε στην αποστολή και χρίσθηκε για πρώτη φορά διεθνής με την εθνική ομάδα των γυναικών.

Το 2023 η Τριχά, με τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε πρωταθλήτρια νέων γυναικών, ενώ είχε 4 ματς/6 τέρματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φουκουόκα.

Το 2024, στο παγκόσμιο στην Ντόχα αγωνίσθηκε σε 4 παιχνίδια (4 τέρματα), με τις εθνικές μας ομάδες συμμετείχε στο ευρωπαϊκό νέων γυναικών (χάλκινο μετάλλιο στο Ζάγκρεμπ), και με τον Ολυμπιακό πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος νέων γυναικών.

Και φτάνουμε στο μαγικό, ονειρεμένο 2025 που η Τριχά κατέκτησε με την Εθνική μας ομάδας πόλο Γυναικών, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αλλά και το World Cup της Κίνας. Η 20χρονη πλέον αθλήτρια του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με 25 γκολ σε 38 προσπάθειες, έχοντας ποσοστό ευστοχίας (66%), θέτοντας από τότε ουσιαστικά υποψηφιότητα για να αποτελέσει την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025. Οι κορυφαίες σκόρερ της διοργάνωσης αναλυτικά ήταν: Φωτεινή Τριχά (Ελλάδα) 25 γκολ, Γούμι Αρίμα (Ιαπωνία) 23 γκολ, Κιάρα Ρανάλι (Ιταλία) 21 γκολ. Λίγες μέρες μετά το Παγκόσμιο, πέρασε στον λαιμό της και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20 στη Βραζιλία. Με τον σύλλογό της αναδείχθηκε επίσης πρωταθλήτρια νέων γυναικών Κ20.

Η Φωτεινή τέλειωσε το Πρότυπο Αναβρύτων και πλέον σπουδάζει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ. Μια αθλήτρια δυναμική, που ζει το κάθε παιχνίδι, που θέλει να τα κάνει όλα τέλεια, που βάζει την ομάδα πάνω από αυτή και το «εμείς» πάνω από το «εγώ», «πολιστική ευφυΐα» όπως την χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι του πόλο. Πολύ εργατική, ποτέ δεν δημιουργεί προβλήματα, που δημιουργεί φιλίες, που έφτασε να είναι η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΛΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΣΤΑ 20 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΟΛΙΣ”.

Πηγή: Sport24.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



