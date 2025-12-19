Η πρεμιέρα Μαζωνάκη και το μήνυμα μετά την καταγγελία σε βάρος του ΦΩΤΟ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που τις τελετευταίες ώρες βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα», μετά από καταγγελίες νεαρού τραγουδιστή, έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ Πέμπτη 18/12/2025.

Βγαίνοντας στη σκηνή σε ένα κατάμεστο μαγαζί ο τραγουδιστής είπε: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε, να σας συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός».

Φορώντας ένα μπλε μπουρνούζι και παπιγιόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε τις επιτυχίες του σε ένα νυχτερινό κέντρο το οποίο ήταν κατάμεστο από θαυμαστές του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα», με τον κοινό να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο τραγουδιστής είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Το πρωί της Πέμπτης 18/12/2025 ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, με τον ίδιο να τονίζει στις κάμερες: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο θέλω να βγει η αλήθεια», δήλωσε ο νεαρός.

