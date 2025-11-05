Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ παρενοχλήθηκε σεξουαλικά δημοσίως! ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας την πλησίασε την αγκάλιασε και προσπάθησε να τη φιλήσει. Αμέσως μετά συνελήφθη

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ παρενοχλήθηκε σεξουαλικά δημοσίως! ΒΙΝΤΕΟ
05 Νοέ. 2025 18:39
Pelop News

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, παρενοχλήθηκε χθες (4/11/2025) σεξουαλικά δημοσίως από έναν άνδρα, ενώ βρισκόταν στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού.

Η πρόεδρος της Bundestag για τη Γερμανία: «Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»! ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας πλησίασε την πρόεδρο του Μεξικού από το πλάι, την αγκάλιασε και προσπάθησε να τη φιλήσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, συνέχισε την σεξουαλική παρενόχληση προσπαθώντας να αγγίξει το στήθος της, πριν απωθηθεί άμεσα από έναν αστυνομικό.

Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal. Η εισαγγελία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι του ασκήθηκαν διώξεις για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση.

Ερωτήματα για την ασφάλεια της προέδρου
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Μεξικό, καθώς η Σέινμπαουμ — η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας — κυκλοφορεί συχνά χωρίς στρατιωτική συνοδεία, ακολουθώντας το παράδειγμα του προκατόχου της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

«Αν αγγίζουν την πρόεδρο, αγγίζουν όλες τις γυναίκες», δήλωσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα, σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter). «Σήμερα, όταν μια πρόεδρος παρενοχλείται απλώς επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλείται ολόκληρη η κοινωνία», πρόσθεσε.

Ένα πλαίσιο επίμονης βίας κατά των γυναικών
Η 63χρονη Σέινμπαουμ έχει καταστήσει τη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας και την ισότητα των φύλων θεμέλιο της προεδρίας της. Ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν ανησυχητικά: σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής του Μεξικού, σχεδόν μία στις δύο γυναίκες στη χώρα έχει υποστεί σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της.

Η υπόθεση αναδεικνύει τόσο τη ευαλωτότητα των γυναικών, ακόμη και στα υψηλότερα αξιώματα, όσο και την ανάγκη η κυβέρνηση να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της προέδρου, χωρίς να αλλοιώσει την εικόνα της ως ηγέτιδας κοντά στον λαό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:11 Ο Μαρινάκης για Βορίζια: Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αβάστακτη Γοητεία της Αναμονής
18:58 Πέντε δήμαρχοι ρίχνουν το «γάντι» στην Πολιτεία για την κλιματική ανθεκτικότητα
18:50 Μεσημέρι παίζει η Ολυμπιάδα, βράδυ ο Ερμής για την Α2 Εθνική
18:42 Έκπληξη στην Αλέκα Παπαρήγα έκαναν στελέχη του ΚΚΕ – Είχε γενέθλια
18:39 Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ παρενοχλήθηκε σεξουαλικά δημοσίως! ΒΙΝΤΕΟ
18:28 Γνωστός τενόρος στο αυτόφωρο, κατηγορείται ότι τσάκισε στο ξύλο τον 15χρονο γιο του!
18:21 Ηττα της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ και αποκλεισμός
18:11 Βορίζια: «Αυτοί εκείνοι οι χοίροι κάθονται και τα λένε όλα». «Να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ. Παρακαλώ και την άλλη πλευρά»
18:00 Τα «θέλω» της Αχαΐας στην ΚΕΔΕ: Ευλογιά, ΕΛΤΑ, πυρόπληκτοι και ΚΑΠ ψηλά στην ατζέντα
17:53 Βροχόπτωση, χαλάζι, γέμισε με πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
17:46 40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα
17:41 «Δέχθηκα πολλές απειλές»! Ο Ντιφαλά για το Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα, ΒΙΝΤΕΟ
17:33 «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο στα Βορίζια, ΦΩΤΟ
17:26 Η πρόεδρος της Bundestag για τη Γερμανία: «Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»! ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ζοράν Μαμντάνι: Ο 34χρονος σοσιαλιστής που θέλει να αλλάξει το πρόσωπο της Νέας Υόρκης
17:19 «Ήταν πολύ βρώμικος και εμμονικός με το σεξ», 38χρονη από το Ισραήλ για την ομηρεία της στο Ιράκ
17:16 Δήμος Πατρέων: Γκολ και αυτο-γκολ
17:08 Πούτιν: Σοβαρό θέμα οι δηλώσεις Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές
17:00 Ευλογιά προβάτων: «Μαύρος» Οκτώβρης για την Αχαΐα – Η θλιβερή πραγματικότητα των στατιστικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ