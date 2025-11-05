Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ παρενοχλήθηκε σεξουαλικά δημοσίως! ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, παρενοχλήθηκε χθες (4/11/2025) σεξουαλικά δημοσίως από έναν άνδρα, ενώ βρισκόταν στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού.

Η πρόεδρος της Bundestag για τη Γερμανία: «Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»! ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας πλησίασε την πρόεδρο του Μεξικού από το πλάι, την αγκάλιασε και προσπάθησε να τη φιλήσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, συνέχισε την σεξουαλική παρενόχληση προσπαθώντας να αγγίξει το στήθος της, πριν απωθηθεί άμεσα από έναν αστυνομικό.

Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal. Η εισαγγελία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι του ασκήθηκαν διώξεις για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση.

🚨 #Increible Un hombre acosó y manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico, a metros de Palacio Nacional. El sujeto, aparentemente ebrio, fue detenido por su equipo de seguridad. pic.twitter.com/rZ7DdGfAQe — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 4, 2025

Ερωτήματα για την ασφάλεια της προέδρου

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Μεξικό, καθώς η Σέινμπαουμ — η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας — κυκλοφορεί συχνά χωρίς στρατιωτική συνοδεία, ακολουθώντας το παράδειγμα του προκατόχου της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

«Αν αγγίζουν την πρόεδρο, αγγίζουν όλες τις γυναίκες», δήλωσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα, σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter). «Σήμερα, όταν μια πρόεδρος παρενοχλείται απλώς επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλείται ολόκληρη η κοινωνία», πρόσθεσε.

Ένα πλαίσιο επίμονης βίας κατά των γυναικών

Η 63χρονη Σέινμπαουμ έχει καταστήσει τη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας και την ισότητα των φύλων θεμέλιο της προεδρίας της. Ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν ανησυχητικά: σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής του Μεξικού, σχεδόν μία στις δύο γυναίκες στη χώρα έχει υποστεί σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της.

Η υπόθεση αναδεικνύει τόσο τη ευαλωτότητα των γυναικών, ακόμη και στα υψηλότερα αξιώματα, όσο και την ανάγκη η κυβέρνηση να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της προέδρου, χωρίς να αλλοιώσει την εικόνα της ως ηγέτιδας κοντά στον λαό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



